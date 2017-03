FH Joanneum bietet neuen Master-Lehrgang an

„Das Bild ist das neue Wort“, ist man an der FH Joanneum in Graz überzeugt. Im Umgang mit der Bilderflut dieser Tage will man Studierende ab Herbst im Master-Lehrgang „Visuelle Kommunikation und Bildmanagement“ schulen.

Medien, Politik, NGOs, Unternehmen - ja, eigentlich die ganze Welt kämpft um Aufmerksamkeit. Aber wie gewinnt man dieses wertvolle Gut? Geht es nach Heinz M. Fischer, dem Vorsitzenden des Departments für Medien und Design an der FH Joanneum in Graz, spielt dabei vor allem der gekonnte Einsatz visueller Kommunikation eine Rolle - von (Bewegt-)Bildern bis hin zu Grafiken.

Visuelle Kommunikation und Bildmanagement: Akademischer Grad: Master of Arts in Social Sciences (MA)

Organisationsform: Berufsbegleitend / 3 Semester / 90 ECTS

Unterrichtssprache: Deutsch / Englisch

Lehrgangsleitung: FH-Prof. Mag. Dr. Heinz M. Fischer

Standort: FH Joanneum Graz

Bewerbungsfrist: 30. August 2017

Kosten: 2.900 Euro pro Semester

Die Regeln des Visuellen

Das Problem: „In Österreich haben wir den immensen Stellenwert des Visuellen lange Zeit etwas unterbewertet“, so der Leiter des Instituts und gleichnamigen Studiengangs „Journalismus und Public Relations“. Nun gilt es, vom vertrauten Geschriebenen ins Visuelle umzudenken, das ganz eigenen Regeln folgt.

Wie mit diesen im Sinne erfolgreicher Kommunikation umzugehen ist, will man ab Herbst ausgewählten Experten aus der Medien- und Kommunikationsbranche - von Redaktionen über PR-Agenturen bis hin zu Content-Produzenten und Medienproduktionsfirmen - mit „Visuelle Kommunikation und Bildmanagement“ näherbringen. Der berufsbegleitende Master-Lehrgang gliedert sich in drei Semester; nach jeweils einer kompakten Vorlesungs-und Seminarwoche gibt es Wochenendtermine und betreutes E-Learning sowie Projekt- und Produktionseinheiten.

Praktisch und strategisch

Dabei geht es vor allem um Konzeption, Gestaltung und Professionalisierung visueller Kommunikation. Andererseits stehe laut Fischer die Vermittlung von „Strategien, die aus Bild-Quantitäten Bild-Qualitäten erzeugen“ im Fokus. Auch ökonomische, rechtliche und ethische Fragestellungen rund um die Nutzung der Bilder und visueller Kommunikation sollen abgedeckt werden.

Pixabay

Das Institut für „Journalismus und Public Relations“ bietet bisher den gleichnamigen Bachelor-Studiengang, den Master-Studiengang „Content Strategie“ und den Master-Lehrgang „Public Communication“ an. Im Herbst wird das Angebot neben dem Master-Lehrgang „Visuelle Kommunikation und Bildmanagement“ auch um den postgradualen Lehrgang „Technische Dokumentation“ erweitert - mehr dazu in FH Joanneum will Technik verständlich machen (1.12.2016).

