Versandhäuser setzten auf Onlinevermietung

Eine Wohnung zu mieten ist nichts Ungewöhnliches. Geht es nach einem neuen Online-Mietmodell, könnte das bald auch auf Elektrogeräte und vieles mehr zutreffen, wie der Versandhandel-Anbieter UNITO mit Sitz u.a. in Graz voraussieht.

„Menschen kaufen immer weniger. Sie teilen sich Autos und werden sich auch bald Güter des täglichen Bedarfes teilen. Man trifft damit einen Nerv der Zeit: Wir haben hohe Kundenakzeptanz-Quoten bezüglich Miete“, verrät der Grazer UNITO-Geschäftsführer Harald Gutschi.

Der Versandhandel-Anbieter UNITO mit Sitz in Graz, Linz und Salzburg vereint unter anderem die Versandgiganten Universal, Quelle und OTTO. Nächstes Jahr will UNITO in das neue Online-Vermietgeschäft einsteigen, um seine Zielgruppe zu vergrößern.

Ein Modell, zwei Zielgruppen

Mit dem Modell sollen vor allem jüngere Menschen angesprochen werden: „Die wollen sich Fernsehgeräte nicht mehr kaufen, weil jedes Jahr eine unglaubliche technische Erneuerung kommt und sie wollen jedes Jahr das neueste TV-Geräte haben; und es gibt andererseits eine andere Zielgruppe, eine preisbewusste Zielgruppe, die durchaus mit einem Vorjahresmodell zufrieden ist.“

ORF.at/Dominique Hammer

Diese beiden Kundenbedürfnisse bringe man mit dem neuen Modell zusammen, wie Gutschi betont - „nämlich die technologieaffinen, die einen monatlichen Mietpreis bezahlen und jene, die auf ihr Geld schauen müssen, aber auch ein qualitativ hochwertiges TV-Gerät haben wollen. Dafür wollen wir Miete anbieten - und nicht mehr Kauf“.

Alles geliehen: vom Brautkleid bis zur Kaffeemaschine

Nicht nur Fernsehgeräte, sondern auch Staubsauger, Mobiltelefone, Kaffee- oder Waschmaschinen und sogar Textilien sollen künftig gemietet werden können: „Bei Textilanlassmode gibt es einen immer höheren Bedarf. Für Hochzeitsmode, Trachtenmode, Firmmode für Kinder“, führt der Experte an.

Umsatzpotenzial von bis zu 60 Millionen Euro

Je länger die Mietdauer, desto günstiger der Mietpreis. Gutschi räumt aber auch ein, dass das Kaufmodell mit 70 Prozent weiterhin den größten Anteil am Firmensortiment stellen wird. In fünf Jahren könnten somit bis zu 30 Prozent der Produkte über Miete abgesetzt werden.

Pro Jahr sieht Harald Gutschi durch das Vermieten von Produkten in Österreich ein Umsatzpotenzial von bis zu 60 Millionen Euro. Deutschland testet dieses Geschäftsmodell der Produktvermietung schon heuer, Österreich will nächstes Jahr einsteigen.

Link: