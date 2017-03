Traktorladung tötete Pkw-Lenkerin: Verurteilt

In Graz ist am Montag ein Oststeirer wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Er hatte mit seinem Traktor Schienen transportiert, die bei einem Abbiegemanöver in ein Auto krachten - dessen Lenkerin starb.

40 Jahre lang - so der angeklagte, sichtlich angeschlagene Pensionist - sei er mit dem Gabelstapler dieselbe Gemeindestraße entlang gefahren, auf der es im November zu dem folgenschweren Unfall kam: Neben der Straße liegt sein ehemaliges Sägewerk, etwas entfernt ein Lagerplatz, wohin der 60-Jährige am Unfalltag acht Meter lange Schienen transportieren wollte.

Ladung nicht gekennzeichnet

Gelegt hatte er diese auf die Frontgabel seines Traktors und fuhr dann im Retourgang die Straße entlang zum Lagerplatz. Die Enden der langen Schienen, so erzählte er am Montag dem Richter, seien auf beiden Seiten über den Traktor hinaus auf die Straße geragt; gekennzeichnet habe er sie aber nicht, weder mit einem roten Tuch noch mit einer anderen Markierung.

Als er beim Nach-hinten-Schauen das herannahende Auto einer Pensionistin aus dem Ort sah, habe er noch versucht, den Traktor auf den Lagerplatz zu lenken - ein Teil der Schienen ragte aber weiter auf die Fahrbahn der Frau und traf schließlich auch ihr Auto: Die Windschutzscheibe zerbrach, die Schiene traf die Frau am Kopf; ihr Auto fuhr weiter und prallte schließlich gegen eine Betonwand. Die Frau erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.

Sachverständiger: Pkw-Lenkerin hatte Zeit

Auf die Frage des Richters, warum er nichts an die Schienen gebunden habe, verwies der Angeklagte darauf, dass sein Sohn die Straße gesichert habe - aber eben nur auf einer Seite. Der Sachverständige sagte dann aus, dass es durch Anheben oder Senken der Schienen auf der Frontgabel möglich gewesen wäre, den Unfall zu verhindern oder zumindest die Folgen abzumildern; er sagte aber auch, dass nach Analyse der Unfallsituation die Pkw-Lenkerin Zeit gehabt hätte zu bremsen.

Drei Monate bedingt und Geldstrafe

Der Richter verurteilte den Angeklagten zu drei Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 3.600 Euro; das Urteil ist nicht rechtskräftig.