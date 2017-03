AVL List: Zehn Prozent mehr Umsatz 2016

Der Aufwärtstrend des Grazer Antriebsstrangentwicklers und Testsystem-Spezialisten AVL List hat sich 2016 fortgesetzt: Der Umsatz ist 2016 von 1,27 auf 1,4 Mrd. Euro und damit bereits in Serie um etwa zehn Prozent gestiegen.

AVL List: Die 1948 gegründete AVL ist nach eigenen Angaben das weltweit größte, unabhängige Unternehmen für die Entwicklung, Simulation und Prüftechnik von Antriebssystemen in den Bereichen Hybrid, Verbrennungsmotoren, Getriebe, E-Motoren, Batterien und Software für Pkw, Lkw und Großmotoren.

„Wir haben ein gutes Jahr 2016 hinter uns“, freute sich CEO Helmut List im Interview mit der APA. Am Montag blickte der Konzernchef zufrieden auf das im Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr zurück; mittlerweile hat AVL List den Umsatz des Jahres 2010 (650 Mio. Euro) mehr als verdoppelt.

Erfolgsgeheimnis „Breites Portfolio“

Im Geschäftsjahr 2012 hatte das weltweit tätige Unternehmen erstmals die Milliarden-Euro-Umsatzgrenze überschritten - mehr dazu in AVL List: Mehr als eine Milliarde Euro Umsatz (10.1.2013). Entscheidend am Erfolg beigetragen habe vor allem „das breite Portfolio“ an verschiedensten Antriebssystemen - vom Verbrennungsmotor über den E-Motor bis hin zur Brennstoffzelle.

Auf Basis des Wachstums könne beständig in Infrastruktur und Forschung investiert werden - unter anderem in ein Technik-Center in Japan sowie ein ebenfalls im Vorjahr eröffnetes Test- und Engineering-Center bei Stuttgart. Zusätzlich zu den Investitionen in den Auf- und Ausbau der weltweit positionierten Tech-Center und der Laborerweiterungen am Grazer Standort in der Höhe von 90 Mio. Euro insgesamt wurden etwa zehn Prozent des Umsatzes in die eigene Forschung und Entwicklung investiert. Gleiches sei auch für das laufende Jahr geplant.

Zahl der Mitarbeiter stark gewachsen

Gewachsen ist laut dem AVL-Chef auch die Zahl der Mitarbeiter - sowohl weltweit als auch in Graz: In der steirischen Landeshauptstadt wurde die Belegschaft um 180 Mitarbeiter auf 3.630 aufgestockt, weltweit insgesamt um rund weitere 300 mehr auf nunmehr in Summe mehr als 8.600, legte List dar. Der Exportanteil zeige sich stabil und liege bei 96 Prozent.

