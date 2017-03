Mit Auto nach Frontalcrash im Bach gelandet

Zwei Verletzte hat Montagabend ein Frontalzusammenstoß zwischen Kapfenberg und Tragöss im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gefordert. Der Wagen einer 75 Jahre alten Lenkerin landete in einem Bach, wo er auf dem Dach liegen blieb.

Laut Polizei passierte der Unfall Montagabend gegen 21 Uhr auf der Tragösserstraße, bei St. Katharein an der Laming. Eine 75-Jährige war mit ihrem Auto von Kapfenberg nach Tragöss unterwegs, als sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort ungebremst mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß, das von einer 21 Jahre alten Studentin aus der Obersteiermark gelenkt wurde.

RK Bruck/Kapfenbeg, K. Graf

Lenkerin von Anrainern geborgen

Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Fahrzeug der Pensionistin über eine Böschung in den Lamingbach geschleudert, wo es auf dem Dach liegen blieb. Die Fahrzeuglenkerin wurde schwer am Kopf verletzt im Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber von zwei Anrainern, die Zeugen des Unfalls wurden, mittels telefonischer Anweisung des Rettungsdienstes geborgen werden. Die Studentin erlitt Verletzungen an der Hüfte und an der Hand. Beide Lenkerinnen wurden ins LKH Bruck an der Mur gebracht.

RK Bruck/Kapfenbeg, K. Graf

Die Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr geborgen, die mit knapp 20 Mann im Einsatz war. Das Rote Kreuz war mit fast zehn Mann im Einsatz.