„Sub Auspiciis“-Premiere für Van der Bellen

Am Dienstag hat an der Uni Graz die erste Promotion unter den Auspizien von Bundespräsident Alexander Van der Bellen stattgefunden. Martha Gschwandtner und Daniel Kraft erhielten die Auszeichnungen für exzellente Studienleistungen.

APA/ERWIN SCHERIAU

Neben ihrer Ehrung absolvierte Van der Bellen am Dienstag auch seinen ersten offiziellen Graz-Besuch als Staatsoberhaupt. Am Vormittag stand für ihn ein Besuch des Akademischen Gymnasiums auf dem Grazer Tummelplatz auf dem Programm. Fast schon Popstar-ähnlich dabei die Verhältnisse - denn Van der Bellen wurde von den Schülern regelrecht umringt und um Autogramme gebeten.

„Die Jugend ist unsere Zukunft“

„Ich habe mit allem gerechnet, aber mit diesem Auflauf nicht“, meinte das Staatsoberhaupt zu seinem Auftritt. Die Auseinandersetzung mit jungen Menschen sieht Van der Bellen allerdings als sehr wichtig an: „Das ist unsere Zukunft, so trivial das klingt“, sagt Van der Bellen, da die Jugend weiter sei, als so mancher Erwachsene: „Zum Beispiel nehmen sie den europäischen Gedanken als selbstverständlich und ernst hin. Das gibt mir viel Hoffnung.“

Van der Bellen ehrt Uni-Absolventen

Am Nachmittag hat der Bundespräsident dann erstmals die herausragenden Absolventen der Universtiät Graz für ihre Leistungen ausgezeichnet und ihnen die Ehrenringe der Republik Österreich überreicht. Voraussetzung dafür sind ausgezeichnete Erfolge in der Oberstufe und im Verlauf des gesamten Studiums.

APA/ERWIN SCHERIAU

Für die höchste Auszeichnung, die es für ein Studium in Österreich gibt, gehöre neben Intelligenz, „eine Kombination aus Fähigkeiten und Willen“, führte der Bundespräsident aus. Aufgabe der Universitäten sei es, „korrektes Denken zu lehren, ohne die Spontanität der Belehrten zu unterbinden“, wie das Staatsoberhaupt sagte.

Ein Mathematik-Ass und eine Forscherin mit Herz

Erhalten haben die „Sub Auspiciis“-Promotion Martha Gschwandtner, eine Pharmazeutin aus Oberösterreich, und Daniel Kraft, ein Mathematiker aus Bruck. Während das Ziel Gschwandtners darin liegt, schwerkranken Menschen das Leben zu erleichtern, beschäftigt sich Daniel Kraft eher mit technischen Detailfragen.

Radio-Steiermark-Reporter Erich Fuchs hat die beiden Doktoren im Zuge ihrer „Sub Auspiciis“-Auszeichnung am Dienstag kennengelernt

Sein Studium in Mathematik und Physik absolvierte er in Rekordzeit, auch wurde er schon während seines Studiums mehrfach ausgezeichnet. Seit etwas mehr als einem Jahr ist der Software-Entwickler bei Google in Zürich tätig und arbeitet daran, die Ergebnisse von Suchanfragen zu verbessern. Beide Ausgezeichneten wurden 1988 geboren.