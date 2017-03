Prozess wegen Nazi-Todesanzeige in Zeitung

In Graz wird am Dienstag das Urteil gegen den Geschäftsführer der Zeitschrift „Aula“ erwartet. Er soll für den Abdruck einer Nazi-Todesanzeige in einer Zeitung gesorgt haben. Der Staatsanwalt spricht von unerlaubter „Propaganda“.

Verfasst wurde die Todesanzeige von einem pensionierten Baumeister, der sich am Dienstag ebenfalls vor dem Geschworenengericht verantworten musste. Der verstorbene 95-jährige Steirer, der SS-Mitglied war, sei sein „väterlicher Freund“ gewesen.

Als „Untersturmführer“ gewürdigt

In weiterer Folge bat der Angeklagte den Geschäftsführer der als rechtsextrem eingestuften Zeitschrift „Aula“, den Abdruck der Todesanzeige in der „Kleinen Zeitung“ zu veranlassen, was dieser auch tat. Beiden Männern wird vom Staatsanwalt nun der Verstoß gegen das Verbotsgesetz und Wiederbetätigung vorgeworfen. Denn in der Anzeige wurde der Verstorbene als „Untersturmführer“ gewürdigt. Außerdem wurden als Geburts- und Todeszeichen Runen verwendet und zuletzt stand noch „Seine Ehre hieß Treue“.

Verstorbener war als Nazi erkennbar

Laut Staatsanwalt sei dieser Text „nichts anderes als Propaganda“. Eine Darstellung, die der Verteidiger als „weit hergeholt“ beurteilte. Der „Aula“-Geschäftsführer selbst gab vor Gericht an, die Anzeige nicht im Detail gelesen zu haben. „Es hat mich auch nicht interessiert“, betonte er.

Auf die Frage des Richters, ob der Verstorbene als „alter Nazi“ erkennbar war, beteuerte der Verfasser der Todesanzeige: „Es war erkennbar, aber wenn sich ein Mensch gut verhält, warum soll ich ihn ablehnen?“ Dann schilderte er, dass der 95-Jährige gerne „Mitglied der Waffen-SS“ im Text gehabt hätte, aber „das haben wir weggelassen.“ Ein Urteil der Geschworenen wurde für den Nachmittag erwartet.