Grazer Oper setzt den Grenzen Grenzen

Über 60 Mio. Menschen weltweit sind auf der Flucht - das Thema Grenzen steht immer mehr im Mittelpunkt. Mit dem Konzert „Grenzenlos verschieden“ will die Grazer Oper am Freitag ein Zeichen für besseres Miteinander setzen.

Vieles mag verschieden sein - aber gerade darin verbirgt sich auch Bereicherndes - und welches Medium wäre besser geeignet, das auszudrücken, als die Musik, die bekanntlich keine Grenzen kennt? So treffen zum Sonderkonzert „Grenzenlos verschieden“ in der Grazer Oper Klänge aus Indien, Ruanda, der Türkei, Kroatien und Österreich aufeinander: Musikrichtungen und musikalische Traditionen aus verschiedenen Teilen der Welt, die dennoch alle in Graz vertreten sind - denn alle Musiker, die auf der Bühne zu sehen sind, leben hier.

„Auch Fremdempfinden gehört dazu“

Sie verwenden die Musik als einen Spiegel der Vielfalt der Bevölkerung, erklärt musikalischer Leiter Dirk Kaftan: „Integration heißt für uns nicht, dass wir einen Brei mixen, sondern den Respekt vor der Verschiedenartigkeit bestehen lassen. Deshalb ist das auch eine Art von respektvollem Umgang mit der Andersartigkeit, dass man einander zuhört und reinfallen lässt - und dennoch Fremdempfinden, etwas nicht gleich zu verstehen, auch zulässt. Das gehört für mich genauso dazu.“

Allein das Philharmonische Orchester setzt sich aus nicht weniger als 18 Nationen zusammen: „Über 18 Nationen, die natürlich erst einmal der Musik verpflichtet sind, für die sie hier engagiert sind. Das Spannende ist, dass wir hier mit Grazer Musikern auf der Bühne stehen, die Musik aus den jeweiligen Heimatländern, Ursprungsländern praktizieren - und das mit einer großen Freude. Dieses Tun wird zu einer Bereicherung für uns, unsere Kultur und diesen besonderen Dialog an dem Abend“, verrät der Dirigent.

Die Oper als Ort des Brückenbauens

Gemeinsam mit dem MigrantInnenbeirat der Stadt Graz will man mit dem Konzert „Grenzenlos verschieden“ mit Hilfe der Musik Brücken zwischen all den Kulturen, die in Graz zusammenleben, bauen.

Oper Graz Konzert-Tipp: Das Einzelkonzert „Grenzenlos verschieden“ findet am Freitag, den 28. März von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Oper Graz statt

„Ich finde es gerade sehr spannend, dass dieses Konzert in der Oper stattfindet. Der Vorsitzende des MigrantInnenbeirats, Jakša Buljubašic, hat das in seinem Vorwort für unser Programm jetzt sehr schön ausgedrückt, finde ich. Er sagt, es geht jetzt gar nicht darum, ob höherschwellig oder niederschwellig - sondern es geht darum, dass wir tun, Integration, Verschiedenartigkeit leben, und das auf eine unglaublich schöpferische Weise. Wir machen gemeinsam Musik“, so Orchestermanager Tilmann Böttcher.

Musik, die keine Grenzen kennt

Und natürlich gibt es beim gemeinsamen Musizieren auch Herausforderungen, wie Kaftan verrät: „Wir kommen natürlich auch an die Grenzen der jeweiligen Sprachlichkeit; dass wir die Tonsprache der Türkei oder die afrikanischen Rhythmen auch erstmal verstehen müssen, um zu begreifen, zu fühlen, zu erleben, was diese Musik macht, wo sie herkommt, was sie sagt. Das ist im ersten Moment fremd und bedarf doch des Zuhörens und sich darauf Einlassens.“

Sich darauf einlassen - genau das ist es auch was für Musiker Sandy Lopicic im Vordergrund steht: „Musikalisch sehe ich immer erstmal keine Grenzen. Der Versuch, auf gleiche Schwingung zu kommen, ist für mich etwas Selbstverständliches. Der funktioniert meiner Ansicht nach immer. Ich denke mir, es ist alles Rhythmus, alles Schwingung - und wenn man es nicht in Falsch und Richtig kategorisiert, findet man in jedem Fall eine Basis, miteinander zu kommunizieren. Mein Ziel ist, mich so weit zu befreien, mich da hineinzuschmeißen.“

