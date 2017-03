Graz: ÖVP und FPÖ präsentieren Regierungspakt

Vier Jahrzehnte sind vergangen - nun wird Graz wieder von Schwarz-Blau geführt: Nach mehrwöchigen Verhandlungen präsentieren ÖVP und FPÖ am Mittwoch in Graz ihr Regierungsübereinkommen für die nächsten fünf Jahre.

Die schwarzblaue Zusammenarbeit hatte sich bereits wenige Tage nach der Gemeinderatswahl am 5. Februar abgezeichnet - mehr dazu in Graz-Wahl: Nagl suchtnach Koalitionsvarianten (7.2.2017). Die SPÖ hatte sich nach ihrem Wahldebakel von sich aus zurückgezogen - mehr dazu in Nach Graz-Wahl: SPÖ geht in Opposition (10.2.2017). Die Kommunisten haben sich in den Augen der ÖVP nach dem Streit um das Murkfraftwerk selbst ins Abseits gestellt - mehr dazu in KPÖ will Sondergemeinderat zu Murkraftwerk (22.2.2017).

Erste Bewährungsprobe überstanden

Damit sind de facto nur mehr die Freiheitlichen als mehrheitsfähiger Partner in der Stadtregierung geblieben. Zuletzt hatte es in den 1970er-Jahren einen Pakt zwischen ÖVP und FPÖ gegeben. Die erste - kleine - Bewährungsprobe haben die neuen Grazer Regierungspartner bestanden: Über den Verhandlungsverlauf haben beide Parteien geschwiegen. Am Mittwochvormittag wird der Vorhang gelüftet - mehr dazu in Grazer Koalitionsverhandlungen im Endspurt (12.3.2017).

Pressekonferenz im Livestream Die Pressekonferenz zur Präsentation des Regierungsabkommens von ÖVP und FPÖ beginnt um 11.30 Uhr - und sie ist hier im Livestream zu verfolgen

Und auch das geschieht nicht ohne die in der Politik so wichtige Inszenierung. So gibt es erstmals eine Zutrittskontrolle bei der Pressekonferenz zur Präsentation des Regierungseinkommens von ÖVP und FPÖ, um Störfaktoren im Vorhinein auszuschließen. Zuletzt hatte es ja Anzeichen gegeben, dass ein Teil der Murkraftwerksunterstützer mobil machen könnte: Sprühaktionen und Botschaften in den sozialen Netzwerken lassen zumindest diese Vermutung zu.

Grüne Hoffnungen und dunkelrote Ängste

Inszenierung ist aber auch wichtig für die Deutungshoheit: ÖVP und FPÖ sollen die ersten sein, die die wichtigsten Eckpunkte des Abkommens präsentieren. Also werden die anderen Stadtregierungsparteien, die Kommunisten und die Grünen, erst knapp vor der Pressekonferenz darüber informiert, welche Ressorts sie erhalten.

Die Grünen bestätigen, dass es etliche Vorgespräche mit ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl gegeben habe, die in Richtung des Umweltressorts deuten. Die Kommunisten hingegen sagen, sie tappen noch völlig im Dunklen. Ihr bisheriges Stammressort, das Wohnen, wird jedoch allen Anzeichen nach zur FPÖ wandern - mehr dazu in Einigung auf schwarz-blaue Regierung in Graz (28.3.2017).

Ganz widerstandslos will man das Ressort nach 18 Jahren aber nicht aus der Hand geben. Und so ist am Dienstag eine Petition an den Leiter des Bürgermeisteramtes, Gert Haubenhofer, überreicht worden, in der der Verbleib von Elke Kahr als Wohnungsstadträtin bleibt. Ingesamt konnten online und persönlich rund 5.400 Unterschriften gesammelt werden.

Neuordnung der Regierung nach genau zwei Monaten

Dass sich ÖVP und FPÖ auf ein gemeinsames Budget geeinigt haben, dürfte übrigens durch die Tatsache erleichtert worden sein, dass mit Günter Riegler ein neuer ÖVP-Finanzstadtrat antritt, der seinerzeit als Stadtrechnungshofdirektor durchaus kritisch gewesen ist - mehr dazu in Graz: ÖVP präsentiert neuen Stadtrat (23.3.2017),

Wenn in der nächsten Woche der neue Gemeinderat Siegfried Nagl zum Bürgermeister wählt, wird das auch glatt über die Bühne gehen. FPÖ-Chef Mario Eustacchio wird unter Umständen erst im dritten und letzten Durchgang zum Vizebürgermeister gekürt werden, weil zuerst die Kommunisten ihr Vorschlagsrecht wahren könnten. Alles in allem hat es genau zwei Monate gedauert, bis sich die Grazer Stadtpolitik nach der Wahl neu geordnet hat.

