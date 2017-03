Ausgebüxter Jungstier durchquerte die Mur

Für einen Aufsehen erregenden Polizei- und Feuerwehreinsatz hat am Dienstag ein entlaufener Jungstier gesorgt. Das Tier war in Slowenien aus seinem Stall ausgebüxt und über die Mur nach Mureck in die Steiermark geschwommen.

Ein Zeuge alarmierte Dienstagnachmittag die Einsatzkräfte, weil er am Murufer in Mureck in der Südoststeiermark einen jungen Stier beobachtet hatte. Das rund 250 Kilogramm schwere und ein Jahr alte Tier stand teilweise im Wasser und konnte nicht mehr weiter.

Durch Fischteich geschwommen

Über Zurufe von Personen auf der slowenischen Seite der Mur stellte sich heraus, dass der Jungstier in Slowenien ausgebüxt sein dürfte. Dort sprang er zunächst über die Motorhaube eines Traktors und durchquerte schwimmend einen Fischteich. Auch in die Steiermark dürfte der Stier schwimmend gelangt sein, nämlich, indem er die Mur durchquerte.

LPD Steiermark

Unverletzt zurück im Stall

Mit Hilfe der Feuerwehr, die mit sechs Mann ausrückte und der slowenischen Stierbesitzerin, die mit zwei Helfern herbei eilte, gelang es, den widerspenstigen Stier über die steile Murböschung wieder einzufangen. Das konnte schließlich auf einen Anhänger verladen und unverletzt zurück in seinen Stall gebracht werden.