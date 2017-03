82-Jähriger bei Panne von Auto niedergestoßen

Ein 82 Jahre alter Autolenker ist am Dienstag nach einer Autopanne in Bad Waltersdorf von einem nachkommenden Lenker niedergestoßen worden. Der Mann war in einer unübersichtlichen Kurve ausgestiegen.

Der 82-Jähriger war auf der Sebersdorferstraße im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld unterwegs, als er ein technisches Gebrechen an seinem Fahrzeug bemerkte. Laut Polizei hielt er sein Fahrzeug deshalb in einer unübersichtlichen Kurve am rechten Straßenrand an.

Nachkommender Lenker prallte in Heck

Der 82-Jährige stieg aus dem Auto aus und hielt sich gerade hinter dem Wagen auf, als ein nachkommender Pkw, gelenkt von einem 84-Jährigen, um die Kurve kam. Der Lenker dürfte das Fahrzeug am Straßenrand zu spät bemerkt haben und prallte mit voller Wucht in das Heck. Dabei erwischte er auch den 82-Jährigen Mann, der zu Boden stürzte und schwer verletzt wurde.

Er musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden. Der betroffene Straßenabschnitt musste eine Stunde lang gesperrt bleiben.