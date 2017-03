Brexit: „Trauriger Tag“ für steirische Wirtschaft

Am Mittwoch hat Großbritannien in Brüssel offiziell den Ausstieg aus der EU beantragt. Für die Steiermark ist Großbritannien der fünftwichtigste Exportmarkt. Der Präsident der Steirischen Wirtschaftskammer spricht von einem „traurigen Tag“.

Es sei ungewiss, wohin die Reise geht, sagen Wirtschaftsexperten. Und das ist auch der Grund, warum viele Betriebe abwarten: Es herrscht eine bestimme Unsicherheit, eine vorsichtige Zurückhaltung. Diesen Markt will man sich nicht entgehen lassen - aber mit der kaufmännischen Vorsicht, dass man sich überlegt: ‚Wie kann ich das Risiko abschätzen?‘", erklärt Ester Maca, stellvertretende österreichische Wirtschaftsdelegierte in London.

„Knopf komplett auf ‚Stop‘ oder ‚Abwarten‘“

Was passiert also nach dem Brexit? Dass eine große Verunsicherung zu spüren ist, bestätigt auch der Geschäftsführer der Firma Alicona in Raaba, Stefan Scherer. Das Unternehmen stellt optische Messtechnik her und sei stark in Forschungsprojekte mit Universitäten in England involviert - derzeit liege vieles auf Eis: „Da ist im Moment der Knopf komplett auf ‚Stop‘ oder ‚Abwarten‘ - und da konnten wir sicher einen Rückgang von 25 Prozent vom Umsatz in England bemerken.“

So wie die Firma Alicona bekämen auch einige andere Unternehmen den Brexit zu spüren, wie der Präsident der Steirischen Wirtschaftskammer, Josef Herk, betont. Der Tag des Brexit sei ein trauriger: „Jetzt ist Schadensbegrenzung angesagt. Es ist ganz ganz wichtig, hier zu schauen, dass die wirtschaftlichen Verbindungen weiterhin aufrecht erhalten bleiben. Ich darf festhalten, dass Großbritannien ein wichtiger Markt - der fünftwichtigste Markt - für die Steiermark ist.“

Steirer als Nischenspieler oft schwer zu ersetzen

Es gebe aber auch heimische Firmen, die trotzdem investieren, sagt Ester Maca in London. Der Vorteil vieler steirischer Unternehmen sei laut Maca, dass sie als Nischenspieler schwer zu ersetzen seien - etwa im Bereich der Nachhaltigkeit oder Automatisierung.

