Arbeiter in Zerkleinerungsmaschine geraten

Beim Reparieren einer steckengebliebenen Maschine ist am Mittwoch ein Arbeiter in Lannach, Bezirk Deutschlandsberg, schwer verletzt worden: Als die Zerkleinerungsmaschine plötzlich startete, wurde er in diese hineingezogen.

Laut Polizei war am Mittwochvormittag ein Metallteil in das Förderband des sogenannten Backenbrechers eines Erdbauunternehmens geraten - die Maschine blieb stecken. Der 34-jährige Arbeiter brachte sie wieder in Gang, woraufhin das Förderband ihn weiter in das Innere der Maschine hineinzog.

OBI Kevin Naterer

Ein Kollege des Mannes soll die Maschine, die über einen Trichter in einen Mahlraum hineinführt, sofort abgestellt haben. Der Arbeiter soll jedoch bereits einige Knochenbrüche erlitten haben. Einsatzkräfte der Rettung zogen ihn rund einen Meter aus der Maschine heraus und versorgten ihn bis zum Eintreffen eines Hubschraubers.

Komplizierte Rettung mit Hubschrauber

Der Abtransport ins LKH Graz soll sich laut Feuerwehr allerdings schwierig gestaltet haben, da der Mann auf einem Förderband in Mitten eines schwer zugänglichen Schutthaufens lag. Der 43-Jährige wurde daher mit einer Schaufeltrage geborgen.