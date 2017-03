„Guten Morgen Österreich“ feiert erstes Jahr

Am 29. März 2017 feiert „Guten Morgen Österreich“, das mobile Frühfernsehen des ORF, seinen ersten Geburtstag - und die Steiermark feiert mit: Insgesamt 28 Mal war die Sendung bereits zu Gast in unserem Bundesland.

Seit genau einem Jahr wacht Österreich gut gelaunt summend, beschwingt vor sich hin pfeifend und umfassend informiert auf: „Guten Morgen Österreich“ meldet sich täglich aus einem anderen Ort Österreichs und ist auch in der Steiermark Stammgast.

Guten Morgen Österreich! Ein kleiner Einblick in die vergangenen 28 Ausgaben von „Guten Morgen Österreich“ aus der Steiermark

Der Infotainment-Mix samt Stargästen und Publikums-Aktionen von 6.00 bis 9.00 Uhr kommt gut an: Allein die Sendungen aus der Steiermark haben knapp 40 Prozent Marktanteil.

Mit Spaß und Herz dabei

Man spürt, dass das „Guten Morgen Österreich“-Team mit Spaß und Herz bei der Sache ist, wie Moderator Oliver Zeisberger erzählt: „Um 4.00 Uhr in der Früh trifft sich die ganze Mannschaft - das sind 20, 25 Leute. Wir fangen mit einem gemeinsamen Frühstück an, reden über Privates, aber auch über die Sendung - und das ist ein sehr lässiger Einstieg.“

28 Sendungen hat es steiermarkweit bereits gegeben - wer in der Sendung auftritt und welche Themen ins Programm kommen, entscheidet Redakteur Erich Fuchs: „Man hat ein gewisses Gespür: Was kommt in der Region an, was kommt auch von der Region für diese Sendung. Mittlerweile ist es eigentlich nur mehr ein Zusammenführen dieser Persönlichkeiten, Stars und Themen“, verrät Fuchs.

„Wollen die Schönheiten unseres Landes zeigen“

Der erste Geburtstag von „Guten Morgen Österreich“ wurde daher auch mit der Ankündigung gefeiert, künftig weiter durchs Land zu ziehen, wie ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz verspricht: „Wir wollen unserem Publikum die Schönheiten unseres Landes zeigen und wir gehen auch zum Publikum.“

