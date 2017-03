Jugendlicher Straftäter ausgeforscht

Die Polizei in Weinitzen im Bezirk Graz-Umgebung hat einen Jugendlichen ausgeforscht, der im Verdacht steht, zahlreiche Straftaten begangen zu haben.

Der 17-Jährige war mit einem Moped unterwegs, als ihn die Polizei anhalten wollte - der Grazer gab aber Gas und fuhr über Wiesen und Waldwege davon; nach kurzer Fahndung konnte der Jugendliche dann an einem Waldweg gestoppt werden.

Erhebungen laufen noch

Das Moped war nicht zum Verkehr zugelassen. Außerdem stellten die Beamten an der Wohnadresse des Verdächtigen zahlreiche Suchtgiftutensilien, ein Luftdruckgewehr und ein so genanntes Butterfly-Messer sicher; weiters steht der 17-Jährige im Verdacht, in Graz mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen zu haben. Die Erhebungen laufen noch, der Jugendliche wurde angezeigt.