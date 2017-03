Mit Hand zwischen Walze und Fließband geraten

Bei einem Arbeitsunfall in Frohnleiten im Bezirk Graz-Umgebung ist am Mittwoch ein Mann schwer verletzt worden: Der 39-Jährige war mit seiner rechten Hand zwischen eine Walze und ein Fließband geraten.

Der Arbeiter war in einer Firma mit dem Spannen eines Fließbandes beschäftigt - dabei wollte er mit einem großen Schraubenschlüssel die Spannung des Bandes überprüfen, geriet aber mit dem Werkzeug in eine Walze und klemmte sich in der Folge mit der rechten Hand zwischen Walze und Band ein.

Schwer verletzt

Der Arbeiter erlitt schwere Verletzungen an der rechten Handinnenfläche; nach der Erstversorgung wurde er ins UKH Graz eingeliefert.