17-Jähriger finanzierte sich mit Straftaten Drogen

Ein 17 Jahre alter Obersteirer steht unter Verdacht, sich mit Straftaten seine Drogensucht finanziert zu haben. Unter anderem soll der Jugendliche gemeinsam mit einem erst 15-Jährigen in ein Waffengeschäft eingebrochen haben.

Anfang März soll der Jugendliche mitten in der Nacht mit einem Schraubenschlüssel die Auslagenscheibe eines Waffengeschäfts eingeschlagen und aus dem Geschäftsraum zahlreiche Waffen wie Klappmesser, Springmesser und Wurfsterne gestohlen haben. Ein 15-Jähriger soll dabei Schmiere gestanden sein. Die Beute versteckten die Jugendlichen in einem Park.

Diebesgut an Bekannte verkauft

Beide Burschen konnten von der Polizei nun ausgeforscht werden und beide zeigte sich bei den Einvernahmen auch geständig. Eines der gestohlenen Messer konnten die Beamten beim 17-Jährigen sogar noch sicherstellen. Die restlichen Waffen habe er seinen Angaben zufolge - hinter dem Rücken seines Komplizen - an Freunde und Bekannte verkauft. Laut Polizei brauchte der 17-Jährige das Geld, um Drogen zu kaufen. Auch der 15-Jährige gab bei der Polizei an, drogensüchtig zu sein.

Tankstellenüberfall geplant

Der 17-Jährige gestand außerdem, auch einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in Leoben geplant zu haben. Laut Polizei harrte der Bursche bereits drei Stunden lang - maskiert und bewaffnet - vor einer Tankstelle aus, traute sich dann aber doch nicht, den letzten Schritt zu tun - laut Polizei unter anderem wohl auch deshalb, weil sich in der Tankstelle zwei Securitys befanden. Ob der 17-Jährige auch noch für weitere Straftaten in Frage kommt, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.