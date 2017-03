Diagonale: Premiere für Franz-Grabner-Preise

Am Donnerstag sind im Rahmen der Grazer Diagonale erstmals die Franz-Grabner-Preise für Doku-Filme mit humanistischer Haltung vergeben worden. Prämiert wurden die Produktionen „Unten“ und „Flucht in die Freiheit“.

Der Preis wurde im Vorjahr im Gedenken an den ORF-Journalisten Franz Grabner ausgerufen, der 2015 gestorben ist. Er soll Filmschaffende auszeichnen, die im ethischen und moralischen Sinne einen verantwortungsvollen und glaubwürdigen Umgang mit ihrem Medium beweisen.

„Persönliche Zerrisenheit“ in „Unten“

Vergeben wurden die mit je 5.000 Euro dotierte Auszeichnungen in Kategorie Kinodokumentation an „Unten“ von Djordje Cenic und Hermann Peseckas. In dieser Dokumentation unternimmt Djordje Cenic, Sohn einer Gastarbeiterfamilie, eine autobiografische Zeitreise in sein Heimatdorf im heutigen Kroatien und seine Kindheit in Linz.

Der Film erzähle laut Jury „vom Fremdsein und den Versuchen dazuzugehören, von Klassengegensätzen und dem Alltag einer jugoslawischen Arbeiterfamilie in Linz, von der Tragik der Kriege in Ex-Jugoslawien verbunden mit der Familiengeschichte, von politischen und persönlichen Zerrissenheiten.“

„Flucht in die Freiheit“ als „Statement“

Als beste Fernsehdokumentation wurde die „Menschen und Mächte“-Produktion „Flucht in die Freiheit“ von Andreas Pfeifer und Andreas Novak gewürdigt, die sich anlässlich des 60. Jahrestags des Ungarnaufstands mit Erfahrungen und Grenzerfahrungen von Flucht und Flüchtlingshilfe auseinandersetzt.

„In einer Zeit der brutalen Abschottung, einer fragwürdigen, sogenannten ‚Grenzsicherung‘ und populistischer Rhetorik“ sei diese Dokumenation laut Jury ein „Statement gegen die Geschichtsvergessenheit, die sich in der aktuellen Diskussion über das Flüchtlingsthema manifestiert.“

