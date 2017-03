Fischaufstiegshilfen kosten Verbund Millionen

Flüsse sollen für Fische durchgängige Lebensräume sein und nicht durch Wasserkraftwerke unterbrochen werden - das besagt ein Teil der EU- Wasserrahmenrichtlinie. Für den Verbund sind damit Millionen-Investitionen verbunden.

Wasserkraftwerke entlang der Mur gibt es seit vielen Jahrzehnten. Vor den 90er-Jahren allerdings hat sich beim Bau meist niemand darum gekümmert, ob mit dem Kraftwerk auch ein Lebensraum für die Tiere im Fluss zerschnitten wird. Die EU-Wasserrahmenlinie will solche Fehler nun wieder gut machen und schreibt vor, dass Flüsse durchgängig beschwimmbar sein müssen.

Kosten von 20 Millionen Euro steiermarkweit

Umgesetzt werden muss die Richtlinie bis 2025. Für den Verbund, der 41 Wasserkraftwerke betreibt, heißt das, dass sukzessive so genannte Fischaufstiegshilfen gebaut und damit zweistellige Millionenbeträge in die Hand genommen werden müssen, sagt Robert Zechner vom Verbund: „In Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie investieren wir jetzt 20 Millionen Euro alleine in der Steiermark, der Verbund in Österreich - damit man auch diese Dimension hat - 250 Millionen Euro in die Ökologisierung der Flüsse, um eben sukzessive alle Wasserkraftwerke an den Flüssen mit modernen Fischwanderhilfen auszustatten.“

Fische kehren wieder zurück

An der Mur sei man mit dem Ausbau so gut wie fertig, und dort könne man auch schon erste Erfolge sehen, so Zechner, denn Fischarten wie die Barben, die Flüsse entlang wandern und schon fast ausgestorben waren, würden wieder zurückkehren: „Externe Gewässer-Ökologen, die auch beauftragt wurden, um zu überprüfen, ob diese Fischwanderhilfen auch funktionieren, und ob sie angenommen werden, die bestätigen mittlerweile, dass auch das Vorkommen von diesen Fischarten wieder in diesen Bereichen der Steiermark an der Mur wieder steigt.“

In nächster Zeit werden noch zwei weitere Fischaufstiegshilfen bei Kraftwerken an der Enns eingebaut; außerdem wird in die Naturschutzflächen rund um die Kraftwerke investiert, wie zum Beispiel in Gralla, wo neben dem Vogelschutzgebiet auch neue Laichplätze für Fische errichtet werden, so der Verbund.

