Grazer Kindermuseum gibt sich familiär

Jeder hat sie, aber jeder hat eine andere: eine Familie. Die Vielfalt heutiger Familienkonstellationen und der Zirkus - eigentlich auch ein Art Familie - sind die Themen der neuen Ausstellungen im Grazer Kindermuseum „Frida & Fred“.

Aufwachsen mit oder ohne Großeltern oder Geschwister, in Patchworkfamilien, in nicht-ehelichen oder gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften, als Kind von Alleinerziehenden, in einer Pflegefamilie: „Das Familienbild hat sich gewandelt, ist beweglicher und vielschichtiger geworden“, idealisierte Vorstellungen aus der Vergangenheit würden aber noch immer eine große Rolle spielen, schilderte Museumsdirektor Jörg Ehtreiber die Idee hinter der Jahresausstellung.

Über die Vielfalt des Zusammenlebens

„Meine Familie“ will Kinder ab acht Jahren zum Nachdenken über ihre eigene Familie und das, „was Familie alles sein kann“, anregen. Dazu werden im Ausstellungsrundgang acht Familienkonstellationen gleichwertig nebeneinandergestellt: „Sie stehen exemplarisch für die Vielfalt der heutigen Möglichkeiten des Zusammenlebens“, erläutert Gerlinde Podjaversek, verantwortlich für die Konzeption und Inhalt.

Frida & Fred - Hannes Loske

Über Kopfhörer können sich die kleinen Besucher den Alltag in den jeweiligen Familien aus der Sicht der unterschiedlichen Familienmitglieder schildern lassen. Zwischen den Seiten des riesigen „Familienalbums“ befinden sich interaktive Stationen, in denen Aspekte des familiären Zusammenseins thematisiert werden: Familiengeschichten und -geheimnisse, Feste und Rezepte, bis zum Stammbaum, der Aufteilung der Haushaltsarbeit und der Verwaltung des Familienbudgets.

Manege frei!

Im Erdgeschoß wurde ein Zirkuszelt aufgeschlagen: Hier heißt es auf rund 300 Quadratmetern „Manege frei“ für den „Zirkus Fridanella und Fredissimo“. Kleinere Besucher (ab drei Jahren) erfahren hier nicht nur Grundlegendes über die Welt der Artisten, Dompteure und Clowns, sondern können sich selbst witzigen und attraktiven Herausforderungen stellen, indem sie in die Rollen der Zirkusleute schlüpfen.

Frida & Fred - Hannes Loske

Purzelbäume schlagen wie ein Akrobat, balancieren wie eine Seiltänzerin, mit Bällen jonglieren, Gewichte stemmen, Messer werfen oder mit einem Zirkuswagen die Artisten auf ihrer Reise durch Europa begleiten: „Wir nutzen die magische Anziehungskraft, die Zirkus auf Kinder ausübt, um ihnen Bewegungsanlässe anzubieten“, legte Bettina Deutsch-Dabernig vom Kindermuseum das Konzept dar.

„Ich, GENial“

Im Labor „Ich, GENial“ im Untergeschoß können Kinder ab dem Vorschulalter Erfahrungen rund um das natürliche familiäre Erbe - die Genetik - sammeln und in einfachen Experimenten den menschlichen Bauplan für sich erkunden; angeboten werden Workshops wie auch Individualbesuch an den Nachmittagen und Wochenenden.

