Feuer in Wohnung: Mann rettet sich auf Balkon

In letzter Sekunde hat sich am Freitag ein 26-jähriger Mann bei einem Wohnungsbrand in Leibnitz vor den Flammen auf den Balkon retten können. Er wurde von der Feuerwehr gerettet, seine Katze überlebte nicht.

Gegen 17:15 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. In einer Wohnung in einer Wohnsiedlung war ein Brand ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehr drangen bereits dichte Rauchschwaden aus der Wohnung des Mannes im obersten Stockwerk.

Mann ins Spital gebracht

Und auf dem Balkon der Wohnung stand der 26-Jährige, er hatte sich noch ins Freie retten können. Unter schwerem Atemschutz gelangten die Feuerwehrkräfte über eine Drehleiter und durch ein Fenster in die Wohnung und kämpfte sich durch den Rauch auf den Balkon. Der 26-Jährige wurde über das Stiegenhaus gerettet und danach mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital nach Wagna gebracht. Seine Katze überlebte das Feuer nicht.

Feuer brach in der Küche aus

Der Brand war laut Feuerwehr in der Küche der Wohnung ausgebrochen. Die Brandursache wird - ebenso wie die Schadenshöhe - noch ermittelt. Die Feuerwehr löschte und entrauchte danach das Stiegenhaus. Die anderen Bewohner des Siedlungshauses konnten danach in ihre Wohnungen zurückkehren, die Brandwohnung selbst ist laut Feuerwehr derzeit unbewohnbar.