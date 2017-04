Kinder setzten mit Spraydose Wald in Brand

Zwei Kinder haben am Freitagnachmittag in einem Wald bei Hautzendorf im Bezirk Graz-Umgebung eine Spraydose entzündet. Der Waldboden fing Feuer, die Feuerwehr konnte einen größeren Waldbrand verhindern.

Die Schüler gaben an, durch Internetvideos zu diesem „Experiment“ inspiriert worden zu sein.

Ein Siebenjähriger und sein achtjähriger Freund aus dem Bezirk Graz-Umgebung entzündeten gegen 17.40 Uhr in einem Waldstück in Hautzendorf eine Spraydose Kriechöl, ein dünnflüssiges Öl, das in der Regel hauptsächlich aus Petroleum besteht. Dabei geriet eine mehrere Quadratmeter große Waldbodenfläche in Brand. Die beiden Minderjährigen versuchten noch selbst den Brand mit den Füßen zu ersticken, was jedoch misslang.

Anrainer holten Feuerwehr

Daraufhin verständigten sie Anrainer, die wiederum die Feuerwehr alarmierten. Die Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten rückte mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften zu dem Brandgeschehen aus. Die Feuerwehr konnte einen großflächigen Waldbrand verhindern. An einer dortigen Pumpstation entstand geringer Sachschaden.

Verletzt wurde bei den Brand niemand. Die Spraydose hatten die Buben laut Polizei aus der Garage eines Vaters entwendet.