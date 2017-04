Formel 1: Großes Interesse an Österreich-GP 2017

Für den Formel-1-Grand-Prix von Österreich 2017 am 9. Juli in Spielberg zeichnen sich wieder mehr Zuschauer ab. Der Kartenvorverkauf liege „deutlichst über jenem des Vorjahres“, sagte Helmut Marko am Samstag in Graz.

Die Motorsport-Königsklasse war 2014 fulminant und mit 220.000 Zuschauern nach Österreich zurückgekehrt, im Vorjahr waren aber nur noch 85.000 Fans wegen der Formel 1 zum Red Bull Ring gekommen. Das scheint sich nun wieder zu ändern, man hoffe wie 2015 auf etwa 120.000, sagte Helmut Marko bei einem PR-Termin für das Rennen am Samstag in Graz.

Werbung wirkt

„Die Runderneuerung der Formel 1 geht in die richtige Richtung. Das scheint auch unser Kartenvorverkauf zu bestätigen, er liegt deutlichst über jenem des Vorjahres“, sagte Marko.

Red Bulls Motorsport-Berater Marko macht dafür die eigenen Werbeaktivitäten sowie neben schöner Natur, Architektur und Gastfreundschaft - Zitat: „Alain Prost spricht heute noch von seiner Wirtin in Obdach“ - auch die neuen Autos sowie den neuen Rechteinhaber Liberty Media verantwortlich. „Es sind nun Aktivitäten möglich, die vorher undenkbar waren“, sieht Marko die Formel 1 wieder in die richtige Richtung fahren.

„Fans wieder näher an der Formel 1“

Dazu komme, dass Mercedes nicht mehr ganz so dominant sei. Zwar noch im Qualifying, „im Rennen ist aber derzeit der Ferrari ganz klar das schnellste Auto“, verwies Marko auf den Sieg von Sebastian Vettel beim WM-Auftakt in Australien.

Das und die aktuelle Aufbruchstimmung sollte zur Folge haben, dass im Jahr, in dem Österreichs Motorsport-Legende Jochen Rindt 75 geworden wäre, die Fans wieder zahlreicher kommen. Und das, obwohl der 9. Juli bereits ein Ferien-Sonntag ist. „Die Fans sind nun aber wieder näher an der Formel 1 und an den Fahrern dran. Es wird ein Spektakel über drei Tage, wir rechnen mit einer sehr guten Zuschauer-Anzahl“, sagte Marko.

Verstappen auf dem Grazer Hauptplatz

Mit die Werbetrommel rührte in der neuen Red Bull World auf dem Grazer Hauptplatz Max Verstappen. Der 19-Jährige ist der Jungstar von Red Bull Racing, alleine wegen ihm kommen alljährlich zumindest 10.000 niederländische Fans nach Spielberg.

„Es ist immer wieder schön, nach Österreich zu kommen. Ich mag die Strecke mit ihren langen Geraden und den schnellen Kurven. Zudem sehen die Fans fast die ganze Strecke“, so Verstappen. Als Vorjahres-Zweiter kenne er nur ein Ziel. „Besser zu sein als letztes Jahr!“

Kein gutes Plaster für Red Bulls

Zwar liegt der Ring den PS-schwachen Red Bulls nicht wirklich, aber selbst Marko sieht seriöse Anzeichen, dass im Juli der erste Heimsieg möglich sein könnte. Auch wenn der Auftakt in Melbourne etwas in die Hose gegangen ist. „Wir hatten zwei Crashes, die uns viel Abstimmungszeit gekostet haben. Deshalb haben wir offen und ehrlich unsere Erwartungen in Australien nicht erfüllen können.“

Großes PS-Update

Schon in Barcelona wird es eine leichtere und „schärfere“ Motorenvariante geben. Das große PS-Update ist dann in Kanada fällig. „Das macht uns optimistisch, dass wir diesmal vielleicht in Österreich ganz vorne mitmischen können“, so Marko. Und man habe ja auch einen Verstappen, der für seine beinharten Manöver bekannt sei. „Er kann den Unterschied ausmachen.“

Links: