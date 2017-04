Prozessauftakt nach Mord an Lebensgefährtin

Ein Mord im Drogenmilieu wird am Montag am Grazer Straflandesgericht verhandelt. Ein 40-jähriger Mann soll im September 2016 im Streit seine Lebensgefährtin erwürgt haben. Die Leiche der Frau lag wochenlang in der Dusche.

Der 40-Jährige ist wegen Mordes und Störung der Totenruhe angeklagt. Ihm droht eine lebenslange Freiheits-Strafe. Der Angeklagte ist seit seinem 16. Lebensjahr drogensüchtig, mehrfach vorbestraft und war auch schon öfter im Gefängnis.

Nach Haft zur Lebensfegährtin gezogen

Als er im April 2016 seine letzte Haftstrafe abgesessen hatte, zog er wieder zu seiner langjährigen Lebensgefährtin. Sie soll ihn während der Haft mehrfach betrogen haben und auch nach der Enthaftung des heute 40-Jährigen Kontakt zu einem anderen Mann gehabt haben.

Drogen und Alkohol

Der Angeklagte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft sehr eifersüchtig, immer wieder soll es zum Streit gekommen sein - auch Gewalt dürfte im Spiel gewesen sein. Er habe gedroht, seine Freundin umzubringen, wenn sie ihm noch einmal untreu wäre. Obwohl beide an einem Drogen-Ersatzprogramm teilnahmen, konsumierten sie in der Wohnung der Frau laufend Drogen und große Mengen Alkohol - auch am 20. September 2016.

Verschürte Leiche in der Dusche abgelegt

Damals eskalierte der Streit aber - der Angeklagte soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft seine Lebengefährtin zuerst mit einer, dann mit beiden Händen gewürgt haben, solange bis sie leblos zusammensackte. Zunächst ließ der Mann die Leiche im Wohnzimmer liegen, nach einer paar Stunden wickelte er sie in Decken und Plastik ein, verschnürte sie und legte sie in die Dusche. Wochenlang schlief und lebte der 40-Jährige in der Wohnung, stets mit der Leiche im Bad. Er duschte bei Bekannten - erzählte ihnen, dass seine Freundin auf Entzug sei.

Mutter schlug Alarm, verweste Leiche gefunden

Erst am 21. Oktober, nachdem die Mutter der Frau Alarm geschlagen hatte, entdeckten Feuerwehr und Polizei die bereits stark verweste Leiche. Drei Tage später, am 24. Oktober, wurde der Mann auf der Flucht gestellt und festgenommen - mehr dazu in Frauenleiche gefunden - Mann festgenommen und in Tote in Grazer Wohnung: Mann gab Würgegriff zu. Obwohl er unter Drogen-, Medikamenten- und Alkoholeinfluß stand, war er zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig. Das bestätigt ein Gutachten.