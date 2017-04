58-Jähriger bei Motorradunfall getötet

Samstagvormittag ist ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall bei Fehring im Bezirk Südoststeiermark ums Leben gekommen. Der Burgenländer prallte nach einem Überholmanöver gegen eine Böschung.

Der 58-Jährige war gegen 10:05 Uhr mit seinem Motorrad auf der L204 von Fehring kommend in Richtung Bad Radkersburg unterwegs. Nach dem Ortsgebiet Fehring überholte er ein Auto.

Über Acker gegen Böschung

Am Ende des Überholvorganges kam der Motorradfahrer vor einer unübersichtlichen Rechtskurve links von der Fahrbahn ab, fuhr über die Fahrbahnböschung und über einen Acker. Am Ende des Acker prallte das Motorrad gegen eine Böschung. Beim Anprall erlitt der Mann tödliche Verletzungen. Am Motorrad entstand Totalschaden.