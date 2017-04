Bundesheer bei Personalsuche erfolgreich

Das Bundesheer wirbt seit Oktober des Vorjahres um neue Soldatinnen und Soldaten. Die Medienkampagne zeigt Erfolge: Vor allem für die Pilotenausbildung haben sich viele Steirer gemeldet. Die Suche geht aber weiter.

Die Auftaktveranstaltung im Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg hat bisher den größten Erfolg gebracht. Danach hätten sich deutlich mehr Steirer für die Pilotenausbildung für Hubschrauber, Flächenflugzeug oder Eurofighter gemeldet als in den Jahren davor, hieß es vom Bundesheer.

Acht Piloten schon in Ausbildung

„Wir haben in der Steiermark rund 400 Pilotenanwärter und - anwärterinnen getestet. Von diesen befinden sich derzeit acht in der fliegerischen Ausbildung“, sagte Christian Fiedler, Sprecher des Militärkommandos Steiermark.

Neben 40 weiteren Piloten für die kommenden fünf Jahre wird auch noch Bodenpersonal für Wartung und flugsicherung gesucht.

Versorgungstrupp versorgt

Großen Andrang gab es auch beim Versorgungsregiment in Gratkorn. Dort ist das Überstellen von Spezialfahrzeugen ins Ausland offenbar eine sehr interessante Tätigkeit, die gesuchten 70 Kräfte habe man bereits gefunden, hieß es.

Frauenquote soll erhöht werden

Bei allen anderen steirischen Truppen würden aber noch steiermarkweit 230 Männer und Frauen benötigt werden. Vor allem die Frauenquote möchte man deutlich heben, so Fiedler. Soldatinnen seien vor allem im Auslandseinsatz enorm wichtig: „Insbesonder in allen Ländern mit islamischer Kultur ist es ganz wichtig, dass Personenkontrollen von Soldatinnen durchgeführt werden, weil dort Soldaten nicht berechtigt sind, weibliche Personen im Ausland zu kontrollieren.“

Soldaten für Assistenzeinsatz gesucht

Gesucht werden außerdem Milizsoldaten für den Assistenzeinsatz an der grünen Grenze zu Slowenien. Vor allem ab Juni. Entlohnt werde diese Tätigkeit mit einem Netto-Gehalt von 2.700 Euro pro Monat.

Gesucht werden aber auch 400 fertige Berufsunteroffiziere. In Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) Steiermark startet das Heer jetzt eine Personaloffensive. Auftakt war in der Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß - mehr dazu in Bundesheer sucht Personal über AMS-Jobbörse (steiermark.ORF.at; 22.3.2017).

Links: