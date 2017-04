„Tischdecken-Verkäuferin“ bestahl Brüder

Eine Frau hat am Samstag ein betagtes Brüderpaar in Riegersdorf bestohlen. Sie gab vor, Tischdecken verkaufen zu wollen, raubte dann aber eine Geldbörse. Nachbarn konnten die Frau nicht an der Flucht hindern.

Die Frau war Samstagvormittag zu dem Bauernhof in Riegersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gekommen, in dem die beiden Brüder - 82 beziehungsweise 86 Jahre alt - leben.

Unter Gewaltanwendung aus Hosentasche gezogen

Die Frau gab vor, Tischdecken verkaufen zu wollen. Die beiden Männer ließen sie ins Haus. Während der Verkaufsverhandlungen zog die Frau dem 86-jährigem Oststeirer mit Gewaltanwendung die Geldbörse aus der Hosentasche und raubte sie mit dem darin befindlichen Bargeld in unbekannter Höhe.

In Auto geflüchtet

Drei Nachbarn der Männer waren auf das Geschehen aufmerksam geworden. Sie sahen die flüchtende Frau und verfolgten und erwischten sie. Die Frau aber konnte sich losreißen und sprang in ein silberfarbenes Auto, an dessen Steuer ein Mann saß. Das Duo fuhr davon. Eine Funkfahndung verlief ergebnislos.