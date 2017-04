Kochgut brannte - Mann verschlief Feuer

Überhitztes Kochgut hat in der Nach auf Sonntag in Hart bei Graz einen Küchenbrand in einer Wohnung ausgelöst. Der 28-jährige Wohnungsinhaber, der den Brand verschlafen hatte, wurde ins Spital gebracht.

Der 28-Jährige wollte sich gegen 2:30 Uhr in der Küche seiner Wohnung noch eine Mahlzeit zubereiten, legte dazu Knödel in einen Topf mit Wasser und schaltete den E-Herd ein.

Mann schlief im Wohnzimmer

Danach legte der Mann sich ins Wohnzimmer und schlief ein. Nachdem das Wasser im Topf verdampft war, verkohlten die Knödel. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Nachbarin schlug Alarm

Eine Wohnungsnachbarin nahm gegen 4:00 Uhr den Brandgeruch wahr und verständigte die Einsatzkräfte. Die Freiwilligen Feuerwehren Autal, Hart bei Graz und Raaba rückten mit sechs Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften zum Einsatzort aus.

Das angebrannte Kochgut wurde entfernt, die Wohnung belüftet. Der 28-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Graz eingeliefert.