Rätsel um vermutlich angefahrenen Mann in Graz

Die Grazer Polizei sucht Zeugen eines nächtlichen Zwischenfalls: Sonntagfrüh kam ein 21-Jähriger Grazer in eine Polizeiinspektion und gab an, etwas weiter entfernt von einem Auto angefahren worden zu sein.

Gegen 06:20 Uhr erschien der 21-Jährige in der Polizeiinspektion Schmiedgasse in der Innenstadt und gab an, zuvor in der Elisabethstraße im Bezirk St. Leonhard vor einem Lokal von einem schwarzen Auto angefahren worden zu sein.

Offensichtliche Verletzungen

Nachdem der Mann offensichtliche Verletzungen aufwies, wurde der Rettungsdienst verständigt. Der 21-Jährige wurde ins LKH Graz eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Zeugen des Vorfalles werden ersucht, sich bei der Verkehrsinspektion 1 unter 059133/65 4110 zu melden.

Auto vermutlich gefunden

Bei den weiteren Erhebungen fanden die Beamten in der Nähe des von dem Mann angegebenen Tatorts einen unversperrt abgestellten Pkw, auf den die Beschreibung zutraf. Der Zulassungsbesitzer beziehungsweise Lenker des Fahrzeuges konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Der Pkw wurde sichergestellt.