Weltweit erster Pferdeturnschuh geht in Serie

Im oststeirischen Fürstenfeld sind die angeblich weltweit ersten Pferdeturnschuhe entwickelt worden, die künftig sogar das Hufeisen ersetzen könnten. Tausende Bestellungen gibt es bereits, jetzt gehen sie in die Serienproduktion.

Bei den „Horse Runners“, die in Fürstenfeld entwickelt worden sind, handelt es sich um einen orange-blauen Pferdeturnschuh aus strapazierfähigem Kunststoff, der mit einem Klettverschluss am Huf des Pferdes befestigt und damit auch beliebig wieder abgenommen werden kann.

Material aus der Autoindustrie

Weil der Pferdeturnschuh auch einiges aushalten muss, wird bei der Herstellung Material aus der Autoindustrie verwendet, sagt Produktentwickler Karl Forstner. Das beginnt bei den Klettverschlüssen und reicht bis hin zum Kunststoff: „Bei uns geht es darum, dass wir einen extrem abriebfesten Kunststoff brauchen, der nicht bricht.“ Die Haltbarkeit der Pferdeturnschuhe wird von den Entwicklern mit drei bis sechs Monaten angegeben, bei Kosten von 150 Euro pro Paar.

Idee nach Selbsttest geboren

Die Idee, schwere Hufeisen durch Kunststoffpatschen zu ersetzen, ist Produktentwickler Forstner bei einem Selbstversuch gekommen, wie er sagt: „Ich bin sieben Kilometer mit einem Turnschuh mit einem Stahlrand gelaufen. Nach sieben Kilometern haben mir die Seitenbänder rund ums Knie wehgetan. Auch Kurvenlaufen mit Eisen ist unheimlich schwierig.“ Noch weit größer ist die Belastung bei Pferden, erklärt Luisa Forstner: „Bis zu zwei Tonnen kommen im Galopp auf den Huf, und da gab es im Moment noch nicht so viele Alternativen, bis auf das Hufeisen, das dieser Belastung standhalten konnte.“

Die Entwicklungskosten wurden über Crowdfunding, also über das Internet finanziert: „Knapp 300.000 Euro haben wir damit einnehmen können“, sagt Karl Forstner.

Erste Auslieferung im Juli geplant

Getestet werden die Turnschuhe für Pferde von erfahrenen Reitern im Springen und in der Vielseitigkeit, also „wo man durch Schlamm durchgaloppiert und schaut, ob die Dinger draufbleiben und ob sie das aushalten“. Mitte Mai wird es laut Forstner noch einmal einen großen Feldtest geben, „wo nur noch Materialien sortiert werden. Und Juli, August beginnen wir auszuliefern.“

Im Internet sind die Pferdeturnschuhe aus Fürstenfeld jedenfalls schon jetzt der Renner. 5.000 Vorbestellungen gibt es bereits aus aller Welt, womit der Prototyp in Serie gehen kann. An den nächsten Leistungssportschuhen wird aber bereits gearbeitet, und auch dafür interessieren sich, so Luisa Forstner, nicht nur englische Polonationalteams: „Wir haben von diversen Kliniken, aber auch von der US-Army Anfragen.“

