Fahrzeug samt Insassen aus Fischteich geborgen

Zu einem Bergeeinsatz ist die Feuerwehr Sonntagabend in der Südsteiermark gerufen worden. Ein Auto mit zwei Insassen war in einen Fischteich gestürzt. Weder Lenker noch Beifahrer konnten sich selbst befreien.

Der Unfall hat sich laut Feuerwehr am Sonntag gegen 18 Uhr nahe Großklein im Bezirk Leibnitz ereignet. Ein Fahrzeuglenker kam aus noch unbekannter Ursache von der Straße an und stürzte in einen Fischteich.

FF Großklein/FF Freising-Kitzeck

Insassen über Leiter geborgen

Das Auto steckte beinahe bis zur Windschutzscheibe im Wasser, so dass es dem Lenker und seinem Beifahrer nicht möglich war, sich selbst zu befreien. Sie mussten von der Feuerwehr über eine Leiter geborgen werden. Eine Person wurde zur weiteren Versorgung ins Spital gebracht. Auch das Fahrzeug musste aus dem Teich gehievt werden. Insgesamt waren 47 Feuerwehrkräfte im Einsatz.