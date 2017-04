Skitourengeher auf der Tauplitz abgängig

Auf der Tauplitzalm im Bezirk Liezen wird seit Sonntagnachmittag nach einem 54 Jahre alten Skitourengeher gesucht. Der Mann kam von einer Tour nicht wie geplant nach Hause. Bisher fehlt von ihm aber jede Spur.

Laut Polizei startete der 54-Jährige seine Tour Sonntagfrüh. Seiner Frau gegenüber schilderte der Mann seine geplante Route noch im Detail. Demnach wollte der 54-Jährige von der Tauplitzalm auf das Große Tragl gehen und dann weiter Richtung Weiße Wand.

Suche mit Wärmebildkameras

Von dort wollte der 54-Jährige die Abfahrt in die Ödneralm nehmen und wieder zur Tauplitzalm aufsteigen. Gegen 14 Uhr wollte der Mann dann wieder zu Hause sein. Als er auch um fast 20 Uhr noch nicht zu Hause war, erstattete seine Frau Anzeige bei der Polizei in Bad Mitterndorf. Noch am Abend wurde daraufhin eine Suchaktion mit Hubschrauber gestartet, die mit Hilfe von Wärmebildkameras bis Mitternacht fortgesetzt wurde.

Lawinenkegel entdeckt

Im Zuge der Suche, die bis zum Almkogel ausgedehnt wurde, wurde ein frischer Lawinenkegel entdeckt. Auch darin konnte der Vermisste bislang aber nicht gefunden werden. Montagfrüh wurde die Suchaktion daher fortgesetzt.