AK-Studie: Preise für Radservice schwanken stark

Rechtzeitig zum Auftakt der Radsaison hat die Arbeiterkammer steiermarkweit die Preise für das alljährliche Radservice erhoben. Demnach liegen die Preisunterschiede bei teils über hundert Prozent, wobei es in Graz am teuersten ist.

Insgesamt hat die Arbeiterkammer Steiermark die Preise in 44 Betrieben unter die Lupe genommen, 16 Betriebe davon haben ihren Standort in Graz. Unterschieden wurde bei der Preiserhebung zwischen kleinem und großem Service.

Bis zu 50 Euro für kleines Service

Das kleine Service sollte die Überprüfung der Lichtanlage und des Reifendrucks, die Einstellung der Bremsen und Schaltung sowie das Nachziehen von Lenker und Getriebe umfassen. Das kostet in Graz zwischen 22 und knapp 50 Euro, was einem Preisunterschied von 127 Prozent entspricht. In den Betrieben außerhalb von Graz schwanken die Preise zwischen 25 Euro und 45 Euro, mit 80 Prozent Unterschied also deutlich weniger als in Graz. Das günstigste Fahrradgeschäft wurde - das kleine Service betreffend - in Fürstenfeld, das teuerste in Hartberg ausgehoben.

APA/Roland Schlager

Großes Service teils doppelt so teuer

Beim großen Service werden grundsätzlich alle Lager gereinigt und eingefettet, die Schrauben nachgezogen, die Verschleißteile überprüft sowie die Bremsen entlüftet. Die Preisspanne liegt hier zwischen knapp 50 und 100 Euro – ohne Kosten für Ersatzteile. Wer die Preise nicht vergleicht, kann also sehr schnell für die gleiche Leistung das Doppelte zahlen. Beim großen Service konnte ein Geschäft in Deutschlandsberg mit den niedrigsten Preisen punkten, am meisten wurde in Kapfenberg verlangt.

Auch die Leistungen schwanken

Laut Arbeiterkammer schwanken neben den Preisen teils aber auch die Leistungen, weshalb die Experten empfehlen, sich schon vorweg zu erkundigen, was im Pauschalpreis enthalten ist.

Für bestimmte Arbeiten verrechnen viele Werkstätten fixe Stundensätze: So kommt das Zentrieren eines Laufrades auf sechs bis 22 Euro, ein Kettenwechsel auf fünf bis 15 Euro sowie das Montieren eines Kindersitzes oder Gepäckträgers auf 4,90 bis 20 Euro. Einige Anbieter beurteilen das Fahrrad dagegen einzeln und verrechnen pro Arbeitsstunde. Diese bewegt sich ohne Material zwischen 39 und 80 Euro.

