Diagonale bilanziert mit Besucherrekord

Das Grazer Filmfestival Diagonale hat heuer mehr als 31.000 Besucher gezählt, das ist ein neuer Rekord, wie eine Bilanz am Montag zeigt. Nicht wesentlich gestiegen ist die Auslastung der Veranstaltung.

31.200 Menschen wollten heuer die Filme der Diagonale sehen, das sind 1.000 Besucher mehr als im Vorjahr, womit neuerlich ein Besucherrekord verzeichnet werden konnte.

Die Erwartungen der Intentanten wurden mit diesen Besucherzahlen sogar übertroffen worden. "Unser Ziel im zweiten Jahr war es, den erfreulichen Publikumszuspruch zu stabilisieren. Dass das Interesse noch einmal sanft gesteigert werden konnte, freut uns über die Maßen“, so Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber.

Diagonale/Miriam Raneburger

Auslastung auf stabilem Niveau

Nur leicht gestiegen ist die Auslastung und zwar von 73 auf 74 Prozent. Dass diese insgesamt nicht höher liege, sei dadurch bedingt, dass man bei der Programmierung auf die technische Ausstattung der Säle Rücksicht nehmen müsse und deshalb bisweilen weniger publikumsträchtige Vorführungen in den großen Sälen zeige.

Insgesamt gab es an den sechs Tagen der 20. Festivalausgabe 191 Filme und Videos in den vier Festivalkinos zu sehen, wobei sich 106 Filme im Wettbewerb fanden und 37 in Graz ihre Uraufführung feierten - mehr dazu in Diagonale: 106 Filme und neues Gesprächsformat (17.3.2017).

