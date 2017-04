Nagl startet in vierte Amtszeit als Bürgermeister

Siegfried Nagl wird am Dienstag erneut zum Bürgermeister von Graz gewählt. Der schwarz-blaue Pakt sichert ihm die Stimmen von ÖVP und FPÖ und damit die nötige Mehrheit. Es ist seine vierte Amtszeit als Grazer Bürgermeister.

Ob auch die SPÖ Siegfried Nagl am Dienstag zum Bürgermeister wählen wird, steht noch nicht fest. Offiziell wird das erst knapp vor der Sitzung entschieden. KPÖ und Grüne legten sich bereits auf ein Nein fest.

Wahl des Vizebürgermeisters mit Fronten

Ähnlich verlaufen die Fronten bei der Wahl des Vizebürgermeisters: Die zweitstärkste Partei, die KPÖ, hat das Vorschlagsrecht, wird aber nach maximal drei Wahlgängen inklusive einer eintägigen Unterbrechung keine Mehrheit finden. Das heißt: Mittwochabend wird Mario Eustacchio von der FPÖ mit den Stimmen von schwarz-blau zum Vizebürgermeister gewählt werden.

APA/Erwin Scheriau

Unterstützung für „gute Ideen“

In der sogenannten „Agenda Graz 22“ legten ÖVP und FPÖ ihr Regierungsprogramm fest. Siegfried Nagl sagt, die über 220 Punkte seien so formuliert, dass auch andere Parteien mitgehen könnten: „Das ist ja nicht nur eine Angelegenheit - die nächsten fünf Jahre - die nur die ÖVP und die FPÖ betreffen. In der Regierung sitzen vier Fraktionen. Ich habe zwei Kommunisten und eine grüne Stadträtin auch noch in der Regierung. Natürlich erwarten wir uns das volle Einbringen dieser Persönlichkeiten, wenn sie gute Ideen haben, wird es von uns Unterstützung geben.“

Aufsichtsräte aus eigenen Reihen

Etwas anders sieht es schon bei der obligaten Ergänzung zum Programm - beim Personalpaket - aus. Die Aufsichtsratsmitglieder der Stadt Graz werden ausschließlich von ÖVP und FPÖ gestellt, kündigt FPÖ-Chef Mario Eustacchio an: „Diesmal finden wir wieder zu dieser Form retour wie unter schwarz-grün. Schwarz-blau wird jetzt aus den eigenen Reihen die Aufsichtsräte besetzen.“

Siegfried Nagl und Mario Eustacchio geben im Gespräch mit ORF Steiermark-Redakteur Günter Encic Auskunft über die künftige, schwarz-blaue Zusammenarbeit:

Das Regierungsabkommen von ÖVP und FPÖ heißt „Agenda Graz 22“ und ist für die Jahre 2017 bis 2022 konzipiert. Teils überraschend ist die Neuverteilung der Ressorts - mehr dazu in ÖVP und FPÖ präsentierten „Agenda Graz 22“ (28.3.2017) und Graz: Kritik an neuem Regierungsprogramm (29.3.2017).