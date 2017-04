Prozess gegen mutmaßliche Dschihadisten in Graz

Im Grazer Straflandesgericht beginnt am Dienstag erneut ein sogenannter IS-Prozess. Drei mutmaßliche Dschihadisten müssen sich vor einem Schöffengericht verantworten. Der Prozess ist für drei Tage anberaumt.

Die drei mutmaßlichen Dschihadisten stehen wegen der Verbrechen der kriminellen Organisation und der kriminellen Vereinigung vor Gericht. Sie sollen sich als Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen haben.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

Der Prozess soll bis Freitag dauern und findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Im gesamten Gerichtsgebäude sind Foto- und Filmaufnahmen verboten. Laut Staatsanwaltschaft sind derzeit beim Landesgericht für Strafsachen zehn Beschuldigte wegen derartiger Delikte in Untersuchungshaft. Erst im Februar wurde die U-Haft für die Beschuldigten verlängert; eine Person wurde damals enthaftet.

Im Vorjahr gab es in Graz eine Reihe von IS-Prozessen mit Verurteilungen – unter anderem wurde ein Prediger zu 20 Jahren Haft verurteilt; ein Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist und derzeit vom Obersten Gerichtshof geprüft wird – mehr dazu in Islam-Prediger in anderes Gefängnis verlegt (8.2.2017).