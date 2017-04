Rekordergebnis für steirische Sternsinger

Bei der Sternsingeraktion 2017 gibt es ein neues Rekordergebnis. In der Steiermark wurden rund 3,1 Millionen Euro gespendet. Mit dem Geld werden Hilfsprojekte in Armutsregionen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas unterstützt.

Haijes

Zwischen Weihnachten und 6. Jänner waren in der Steiermark 13.000 Kinder und Jugendliche unterwegs, um für die Dreikönigsaktion Geld zu sammeln. Caspar, Melchior und Balthasar sorgten dabei für ein Rekordergebnis.

Steirer spendeten 3,1 Millionen

Österreichweit wurden rund 17,1 Millionen Euro gesammelt – das ist bisher das beste Ergebnis der Sternsingeraktion. Die Steiermark verzeichnet die zweithöchste Spendensumme aller Bundesländer und kommt auf 3,1 Millionen Euro – ein Plus von rund 54.000 Euro oder 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nur in Linz wurden noch mehr Spenden gesammelt.

Unterstützung für Hilfsprojekte

„Durch das großartige Engagement in den Pfarren und die Spendenfreudigkeit der Steirer können wir wieder auf eine sehr erfolgreiche Sternsingeraktion blicken“, so Julia Radlingmayer, Verantwortliche der Dreikönigsaktion in der Steiermark. Mit dem Geld werden rund 500 Sternsinger-Hilfsprojekte in den Armutsregionen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas unterstützt.

Link: