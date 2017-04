Die Steiermark ist wieder in Wien zu Gast

Zum bereits 21. Mal präsentiert sich die Steiermark in den kommenden Tagen auf dem Wiener Rathausplatz. Von 6. bis 9. April findet der alljährliche Steiermark-Frühling statt, bei dem vor allem für Urlaub in der Steiermark geworben wird.

Steiermark-Frühling 2017 Startschuss ist am 6. April um 11 Uhr auf dem Wiener Rathausplatz

„Wir haben mehr als eine Million Übernachtungen im Sommer aus dem Wiener Raum", sagt Steiermark-Tourismus-Chef Erich Neuhold. Daher sei man auch Jahr für Jahr in Wien zu Gast, um sich bei den treuen Steiermark-Urlaubern zu bedanken, so Neuhold: „Im Kern war dieses Fest ja immer ein Danke-Sagen an unsere Wiener Stammgäste. Das haben wir auch beibehalten und das wollen wir pflegen.“

Tausende Quadratmeter Steiermark

Auf rund 7.500 Quadratmetern Fläche bauen 750 Touristiker, Gastronomen und auch Musiker aus der Steiermark ihre Hütten auf. Und Urlaub wird auch heuer der Schwerpunkt sein.

"Wir haben eigene Urlaubsangebote kreiert, die es nur beim Steiermark-Frühling zu buchen geben wird. Zum Beispiel eine Radtour mit der Weinkönigin Johanna. Oder eine Klettertour mit dem Extrem-Bergsteiger Christian Stangl. Oder für das Fest der Pferde in der Ramsau, einen Wagen zu schmücken und in diesem auch mitzufahren“, zählt der Tourismus-Chef auf.

Steirerkas und Apfelstrudel

Trotz Fastenzeit sollen die Besucher vier Tage lang aber auch von der steirischen Kulinarik überzeugt werden. „Es gibt alle steirischen Köstlichkeiten, das macht das Fest auch aus. Ich glaube, da darf man in der Fastenzeit auch eine Ausnahme machen“, so Neuhold. Zu den Höhepunkten wird ein überdimensionales Steirerkas-Brot in Form des Red Bull Rings in Spielberg zählen und ein zwölf Meter langer Apfelstrudel in Herzform.

Besondere kulinarische Plätze werden die neue Picknicklaube im Weinland beim Burgtheater sein, der Genusspavillon der Grazer, das begehbare Weinfass und der Steirer-Markt.

Musik und steirisches Brauchtum

Musikalisch wird die Palette von der traditionellen steirischen Volksmusik - mit dem Blasorchester der Stadt Bruck an der Mur und den Edlseern - bis hin zum Steirer-Pop reichen. Unter anderem wird der Fürstenfelder Lukas Janisch, „The Voice Kids“-Gewinner 2016, auftreten. Der ehemalige Starmaniac Gernot Pachernigg wird seine neue CD präsentieren.

Nicht zuletzt geht es beim Steiermark-Frühling rund um Ostern aber auch ums Brauchtum und so wird es einen Raschenumzug genauso geben, wie eine Palmweihe und die Möglichkeit, Ostereier und Osterfleisch zu kaufen.

150.000 Besucher erwartet

Seit Jahren bietet der Steiermark-Frühling in Wien außerdem die Möglichkeit für Steirer, die in Wien wohnen, einander zu treffen. Laut Neuhold leben und arbeiten rund 100.000 Steirer in der Bundeshauptstadt. Daher sei auch die Vernetzung nach Wien sehr gut. Wie schon in den vergangenen Jahren rechnen die Veranstalter auch heuer wieder mit rund 150.000 Gästen.

