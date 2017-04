Hanf-Aufzuchtanlagen bei Brand entdeckt

Ein Brand in Oberzeiring hat am Mittwoch mit zwei Anzeigen geendet. Wie sich herausstellte, war das Feuer in der Wohnung eines 32-Jährigen im Abstellraum ausgebrochen - und dort fand sich eine Hanf-Aufzuchtanlage. Es war nicht die einzige.

Das Feuer war laut Polizei gegen 06:15 Uhr in der Wohnung des 32-jährigen Mannes ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch die 24-jährige Freundin des Mannes, die auch seine Nachbarin ist, in der Wohnung. Die Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Roten Kreuz versorgt, Sie verweigerte aber, ins Spital gebracht zu werden.

Brandermittler entdeckten Ursache

Nach den Löscharbeiten stellten die Brandermittler fest, dass der Brand vom Abstellraum ausgegangen war - wo sie eine Aufzuchtanlage von Hanf entdeckten. Der Brand wurde höchstwahrscheinlich durch die Beleuchtungseinheiten und die resultierende Abstrahlungswärme ausgelöst.

Zwei weiter Anlagen entdeckt

Auch im Schlafzimmer der Wohnung fand sich eine Aufzuchtanlage. Der 32-jährige Wohnungsmieter wurde festgenommen und angezeigt. Die Ermittler wurden auch in der Nachbarwohnung, der Wohnung der Freundin, fündig. Auch dort entdeckten sie eine Aufzuchtanlage. Die Frau wurde ebenfalls angezeigt.