Obersteirer verlor Kontrolle über sein Auto - tot

Ein 55 Jahre alter Obersteirer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Bruck an der Mur ums Leben gekommen. Der Mann verlor wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in mehrere Autos.

Nach Auskunft des Roten Kreuzes war der 55-Jährige mit seinem Fahrzeug im Ortsgebiet von Bruck an der Mur unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor - das Rote Kreuz vermutet, dass der Mann gesundheitliche Probleme gehabt haben dürfte.

Zeugen führten Reanimation durch

Der Lenker touchierte daraufhin mehrere Fahrzeuge, ehe er zum Stehen kam. Passanten, die den Unfall beobachtet hatten, versuchten, den 55-Jährigen zu reanimieren bis der alarmierte Notarzt eintraf, konnten dem Mann aber nicht mehr das Leben retten. Auch die Wiederbelebungsmaßnahmen des Notarztes blieben erfolglos. Der 55-Jährige starb noch an der Unfallstelle.