Steirische Ärztekammerwahl ist geschlagen

Die Ärztekammerwahl in der Steiermark ist geschlagen. Die Stimmenauszählung läuft noch, das Ergebnis wird aber noch am Donnerstag erwartet. Insgesamt waren rund 6.200 steirische Ärzte aufgerufen, ihre Interessensvertretung zu wählen.

Die Wahl in der Steiermark ist die letzte in der Reihe der Landesärztekammerwahlen 2017, in Wien etwa lag das Ergebnis bereits Ende März vor - mehr dazu in Ärztekammer-Wahl: Szekeres auf Platz zwei (wien.ORF.at; 25.3.2017).

Wahlergebnis ab 17 Uhr

Die Ärztekammerwahl findet traditionell als Briefwahl statt. Am Donnerstag war es bis Mittag aber noch möglich, seine Stimme im Grazer Burggarten auch persönlich im Wahllokal abzugeben. Unmittelbar danach hat die achtköpfige Kommission mit der Auszählung der Stimmen begonnen. Das Ergebnis der steirischen Ärztekammer-Wahl wird voraussichtlich bis Donnerstag, 17 Uhr vorliegen.

Sechs Listen angetreten

6.203 steirische Mediziner waren wahlberechtigt, darunter 4.279 Angestellte und 1.924 niedergelassene Ärzte. Sie konnten aus ingesamt sechs Listen wählen. Bei den angestellten Ärzten waren das die „IGAÄ - Interessensgemeinschaft Angestellte Ärzte“ des amtierenden Präsidenten Herwig Lindner, „Die Neue Vereinigung - Spital“, die „Aktion Freier Arzt - Liste Meister/Werner“ und die „Liste der angestellten Ärzte/Ärztinnen in der Sozialversicherung“.

Bei den niedergelassenen Ärzten traten „Die Neue Vereinigung“, die "Aktion Freier Arzt - Liste Meindl/Stryeck, der „Verein für Wahlärzte und Spitalsärzte - Liste Millauer/Stanek“, sowie die „Interessensgemeinschaft Niedergelassene Ärzte - IGNÄ“ an.