Anklage in Grazer IS-Prozess ausgedehnt

Im Prozess gegen einen 26-Jährigen, der der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angehören soll, ist die Anklage am Donnerstag ausgedehnt worden. Der Angeklagte soll nämlich auch andere für den IS angeworben haben.

Das für Donnerstag erwartete Urteil im Prozess gegen den 26-Jährigen dürfte sich verzögern. Drei Tage wurden für den Prozess anberaumt, Verhandlungsstart war am Dienstag - mehr dazu in IS-Prozess in Graz: Nur ein Angeklagter erschienen (4.4.2017).

Zwei weitere Zeugen nötig

Am Donnerstag begann die Verhandlung allerdings gleich mit einer Ausdehnung der Anklage. Laut Staatsanwalt soll der Angeklagte nämlich nicht nur Mitglied des IS sein, sondern auch versucht haben, einen anderen Mann für die Terrororganisation anzuwerben. Mindestens zwei weitere Zeugen sollen zu diesem Vorwurf gehört werden, weshalb ein weiterer Verhandlungstag nötig werden dürfte.

Für die Befragung einzelner Zeugen bei der Verhandlung am Donnerstag wurde die Öffentlichkeit teils ausgeschlossen. Begründet wurde das mit dem Schutz dieser Personen.