Gleisbauarbeiten: Grazer Herrengasse gesperrt

Insgesamt 150 Meter Doppelgleis sollen laut Holding Graz während der Osterferien in der Grazer Herrengasse zwischen Landhaus und Hauptplatz erneuert werden. Daher wird hier ab Freitagabend der Straßenbahnverkehr eingestellt.

Bis zum 18. April sollen die Bauarbeiten an den Gleisen abgeschlossen sein - am nächsten Tag wird der Straßenbahnbetrieb in der Innenstadt wieder aufgenommen. Während das Flanieren und Einkaufen in der Innenstadt bis dahin laut Holding Graz uneingeschränkt ist, werden ab Freitag um 20.00 Uhr keine Straßenbahnen mehr durch die Herrengasse fahren.

Holding Graz

Die Linie 1 wird während der Bauarbeiten über Mariatrost zum Jakominiplatz, in die Asperngasse und bis nach Eggenberg/UKH führen. Die Linie 13 fährt für die Linien 3 und 4 über die Krenngasse zum Jakominiplatz und nach Liebenau. Die Linie 5/6 führt über Puntigam zum Jakominiplatz und bis nach St. Peter, da die Linie 26 entfällt. Die Linie 7 fährt von der Station LKH Med Uni/Klinikum Nord zum Jakominiplatz und in die Asperngasse bis nach Wetzelsdorf.

Haltestellen werden verlegt

Im Zuge der Bauarbeiten werden auch einige Haltestellen verlegt: Die Linie E wird von der Haltestelle der Linie 32 am Jakominiplatz zum Hauptbahnhof und weiter in die Asperngasse führen. Die Linie 32 erhält dafür eine Ersatzhaltestelle in der Radetzkystraße. Die Linie E 4/5 fährt von der Straßenbahnhaltestelle der Linien 4/5 vom Jakominiplatz nach Andritz ab.

