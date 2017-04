AK: Spritpreise heuer deutlich höher als 2016

Rechtzeitig zu Beginn der Osterferien hat die Arbeiterkammer wieder die Preissituation an den steirischen Tankstellen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Das Tanken ist im Vergleich zu Ostern 2016 deutlich teurer geworden.

Insgesamt 232 Tankstellen in der gesamten Steiermark hat sich die AK im März im Preisvergleich angesehen. Im Schnitt kam ein Liter Eurosuper auf 1,16 Euro - ein Liter Diesel auf 1,9 Euro. Im Vergleich zum März des Vorjahres ist das eine Preissteigerung von zwölf Prozent bei Benzin und sogar 16 Prozent bei Diesel.

ORF.at/Roland Winkler

Große regionale Unterschiede

Auch regional betrachtet sind die Preisunterschiede recht groß. So kostet Eurosuper in Graz durchschnittlich 1,12 Euro. In Deutschlandsberg und in der Südoststeiermark sind dagegen 1,19 Cent zu bezahlen.

Auch der Vergleich der billigsten steirischen Tankstelle in Graz mit der teuersten im Bezirk Südoststeiermark bringt deutliche Unterschiede: 18 Prozent bei Benzin und 16 Prozent bei Diesel - da kann eine durchschnittliche Tankfüllung dann schon um zwölf Euro mehr kosten.

Vormittag als gute Tankzeit

Etwas sparen beim Tanken kann man laut AK, wenn man Autobahntankstellen meidet und sein Fahrzeug am Vormittag auffüllt - da ist der Sprit meistens um rund zwei Cent günstiger. Allzu große Umwege zahlen sich in der Regel laut Arbeiterkammer aber nicht aus.

