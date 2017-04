Straßensperre: Irdning wehrt sich gegen Verkehr

Wenn es auf der Ennstal-Bundesstraße (B320) bei Liezen staut, weichen viele unter anderem nach Irdning aus - laut Bürgermeister bis zu 13.000 Fahrzeuge pro Tag. Die Gemeinde wehrt sich am Samstag mit einer Straßensperre.

Immer wieder sorgen starkes Verkehrsaufkommen und insgesamt vier Ampel-Kreuzungen auf der Ennstalbundesstraße (B320) bei Liezen für Verzögerungen. Wer nicht im Stau stehen will, sucht eine Alternativ-Route. Dafür habe Herbert Gugganig, Bürgermeister von Irdning-Donnersbachtal, grundsätzlich Verständnis. Dass aber statt einzelnen Fahrern mittlerweile mehrere tausend pro Tag durch das Ortsgebiet von Irdning fahren, sei für ihn nicht mehr akzeptabel.

„Höchst an der Zeit, dass endlich etwas passiert“

Er erklärt: „Auf der einen Seite wollen wir eine Ortskernbelebung, auf der anderen Seite haben wir dieses massive Verkehrsaufkommen - und da fordern wir eine Lösung; und die wollen wir baldigst haben. Nachdem wir im Ennstal bald 40 Jahre um eine Straßenlösung kämpfen, glaube ich, ist es höchst an der Zeit, dass endlich etwas passiert.“

Deshalb heißt es in Irdning am Samstag: „Straße gesperrt!“ Mit einer Blockade der Ortsdurchfahrt will Gugganig auf den immer stärker werdenden Ausweich-Verkehr aufmerksam machen. Unterstützung bekommt er von den Gemeinden Aigen im Ennstal und Lassing, die ebenfalls vom Ausweichverkehr betroffen sind.

Blockade am Samstag von 10.00 bis 14.00 Uhr

Der Bürgermeister betont: „Das Nadelöhr Trautenfels, aber insbesondere auch die mangelnde Durchgängigkeit in der Bezirkshauptstadt Liezen, verursachen den Ausweichverkehr. Das nimmt Formen an, die wir nicht hinnehmen können und auch nicht wollen. Daher gibt es jetzt diese Sperre, mit der wir ganz einfach aufzeigen wollen, dass es so nicht weitergehen kann.“

Neben einem Umbau der Kreuzung Trautenfels fordert Gugganig auch eine Umfahrung der Stadt Liezen. Zumindest den Umbau in Trautenfels soll es auch bald geben. Laut Land Steiermark fehlen hier aber noch die nötigen Bescheide. Die Blockade der Ortsdurchfahrt von Irdning ist am Samstag von 10.00 bis 14.00 Uhr geplant.

