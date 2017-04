Nadelöhr B320: Verkehrslandesrat sucht Lösungen

Die Ennstalstraße (B320) ist als Verkehrsnadelöhr bekannt. Da durch Ausweichrouten das Verkehrsaufkommen in der Umgebung steigt, fordert die lokale Politik neue Lösungen - SPÖ-Verkehrslandesrat Anton Lang zeigt Verständnis.

Weil täglich bis zu 13.000 Fahrzeuge über Irdning von der B320 ausweichen, wehrt sich die Gemeinde am Samstag von 10.00 bis 14.00 Uhr mit einer Sperre der Ortsdurchfahrt - mehr dazu in Straßensperre: Irdning wehrt sich gegen Verkehr (8.4.2017).

SPÖ-Verkehrslandesrat Anton Lang zeige vollstes Verständnis für die Bürgermeister in der Region. Eine Entlastung könnte der Bau der Umfahrung Trautenfels bringen: „Derzeit werden die Verfahren von der Behörde, der Bezirkshauptmannschaft Liezen, abgewickelt - und ich bin zuversichtlich, dass wir im Jahr 2018 zu bauen beginnen“, so Lang.

10 Millionen Euro für neue Umfahrung

Der Verkehrslandesrat beziffert die notwendigen Budgetmittel für den Bau der Umfahrung Trautenfels mit rund 10 Millionen Euro. Doch im Ennstal geht es nicht nur um den Knoten Trautenfels sondern auch um andere Verkehrsprojekte wie etwa die Umfahrung Liezen.

„In den letzten Wochen und Monaten waren viele Bürgermeister bei mir. Es werden entlang der B320 Ausweichmöglichkeiten ins Auge gefasst, sodass wir hier Überholmöglichkeiten, kleine Umfahrungen planen, entlang der gesamten B320. In der Gegend von Haus in Irdning, Wörschach - also überall dort, wo es Engstellen gibt und der Wunsch der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen da ist“, so Lang.

Noch kein konkreter Zeitplan

Wann die Umsetzung erfolgt, sei derzeit jedoch noch unklar: „Da gibt es noch keinen Zeitplan, das ist natürlich in den nächsten Jahren gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort, mit der Baubezirksleitung, zu planen. Aber es ist uns allen klar: Mit der B320 muss etwas gemacht werden“, so der steirische Verkehrslandesrat zu möglichen Verkehrsprojekten im Ennstal.