Diebstahl nach Festnahme - Frau gestoppt

Gleich zweimal hat eine Ladendiebin am Freitag in Graz zugeschlagen: Zunächst stahl sie einige Kleidungsstücke, ehe sie von der Polizei festgenommen wurde. Nach der Amtshandlung wurde sie erneut in einem Lokal tätig.

Ein Ladendetektiv hatte die 30-Jährige am Freitagnachmittag dabei beobachtet, wie sie in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt mehrere Kleidungsstücke stahl. Er alarmierte die Polizei und nahm noch selbst die Verfolgung der Frau auf. Polizeibeamte konnten sie schließlich festnehmen - mit Kleidungsstücken im Wert von mehreren hundert Euro.

Frau schlug erneut in Grazer Lokal zu

Anschließend wurde die 30-Jährige auf die Polizeiinspektion gebracht, die sie nach der Amtshandlung gegen 20.00 Uhr wieder verlassen konnte. Ihre wiedergewonnene Freiheit nutzte sie, um in ein Innenstadtlokal zu gehen - wo sie erneut zuschlug und ein Handy sowie eine Geldbörse entwendete.

Zeugen, die sie dabei beobachtet hatten, hinderten sie an der Flucht. Erneut wurde die Polizei verständigt: Die 30-Jährige soll ins Polizeianhaltezentrum Graz gebracht werden, wogegen sie sich vehement wehrte: Sie trat und schlug nach den Beamten, beschimpfte und bespuckte sie.

Beamter leicht verletzt

Mit Körperkraft - wie wortwörtlich im Polizeibericht steht - brachten die Polizisten sie daraufhin zu Boden und legten ihr Handfesseln an, um sie ins Polizeianhaltezentrum zu bringen. Im Einsatz wurde ein Polizist leicht verletzt.