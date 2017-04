Zehntausende Euro Schaden bei Einbrüchen

Während bei Einbrüchen am Freitag in Bruck und Graz Bargeld und Wertgegenstände gestohlen wurden, hatten es Einbrecher in Bad Radkersburg auf Räder abgesehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

In Bad Radkersburg war Freitagfrüh in den Fahrradkeller eines Beherbergungsbetriebes eingebrochen worden. Zuvor hatten die Täter ein Kartenlesegerät, mit dem die Tür zum Fahrradkeller gesichert war, manipuliert, um in den Keller hineinzukommen.

Die Einbrecher kamen unerkannt mit sieben hochpreisigen Rennrädern davon. Der Wert der erbeuteten Fahrräder beläuft sich laut Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

Täter entkamen unerkannt

Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro wurden dagegen bei einem weiteren Einbruch in Bruck an der Mur gestohlen. Der Täter dürfte sich mit Werkzeug am Freitag in der Zeit zwischen 7.40 und 10.30 Uhr über die Wohnungstür Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft haben.

Auch im Grazer Bezirk Gösting schlugen Einbrecher am Freitag zu: In einer Wohnung eines Mehrparteienhaus kamen sie zwischen 11.30 und 17.00 Uhr vermutlich mit einem gestohlenen Schlüssel in die Wohnung. In deren Räumlichkeiten erbeuteten sie Bargeld und Wertgegenstände in der Höhe von mehreren tausend Euro - und entkamen auch in diesem Fall unerkannt.