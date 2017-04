ASFINAG: Sperren auf Semmering-Schnellstraße

Ab Montag startet die ASFINAG mit Reinigungs- und Wartungsarbeiten der Tunnel entlang der Semmering-Schnellstraße (S6). Der Verkehr wird daher jeweils zwischen 20.00 und 6.00 Uhr früh ab- bzw. wieder aufgeleitet.

Rechtzeitig vor dem Oster-Reisewochenende sollen in vier Nächten ab Montagabend neben allgemeinen Reinigungsarbeiten auch alle Sicherheitseinrichtungen wie Bordsteinreflektoren, Beleuchtung, Notrufnischen oder Videokameras entlang der Tunnelkette Semmering gereinigt und entsprechend gewartet werden.

Reinigung auf 21 Kilometern

Von Montag bis Freitag werden die ASFINAG-Mitarbeiter dabei insgesamt sechs Tunnel mit zwölf Tunnelröhren auf einer Gesamtlänge von fast 21 Kilometern reinigen. Um die Beeinträchtigung für die Autofahrer zu beschränken, wird in den Nachtstunden gearbeitet und der Verkehr jeweils zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr früh ab Kindberg Ost bzw. Mürzzuschlag West sowie in Spital respektive Maria Schutz ab- bzw. wieder aufgeleitet.

Straffer Zeitplan

Von Montag auf Dienstag werden die Tunnel Semmering und Steinhaus in Fahrtrichtung Wien gewaschen, die Tunnel Grasberg und Eselstein in Fahrtrichtung Bruck. In der Nacht auf Mittwoch folgen die Tunnel Spital und Ganzstein in Richtung Bruck.

Die Tunnel Semmering und Steinhaus in Richtung Bruck sowie Grasberg und Eselstein in Fahrtrichtung Wien sind von Mittwoch auf Donnerstag an der Reihe. In der letzten Nacht auf Freitag werden die Tunnel Ganzstein und Spital in Fahrtrichtung Wien sowie der Tunnel Krieglach in beiden Fahrtrichtungen auf Vordermann gebracht.

