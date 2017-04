Streit eskalierte mit Messerstich in Oberschenkel

In Bruck an der Mur hat ein 40-Jähriger am Sonntagvormittag seinen 37-jährigen Schwager schwer verletzt: Ein Streit zwischen den beiden war eskaliert - der Mann stach mit einem Küchenmesser in den Oberschenkel seines Verwandten.

Gegen 9.00 Uhr hatten die Männer in einer Wohnung zu streiten begonnen - als der Ältere plötzlich in die Küche ging, ein Messer holte und dem 37-Jährigen damit in den Oberschenkel stach. Anschließend ergriff der Verdächtige die Flucht.

40-Jähriger festgenommen

Der schwer verletzte Schwager wurde indes in der Wohnung von einem Notarzt erstversorgt. Anschließend lieferte das Rote Kreuz ihn in das LKH Hochsteiermark ein.

Kaum eine Stunde nach dem Vorfall konnte auch der Tatverdächtige von der Polizei gefunden und festgenommen werden. Bis zuletzt wurde der 40-Jährige einvernommen.